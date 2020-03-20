В СМИ появилась информация о смерти Аллы Пугачевой, которая на фоне паники из-за коронавируса, сильно напугала поклонников артистки

После сообщения о смерти Примадонны все кинулись в ее Инстаграм. К счастью, артистка откликнулась и даже пошутила по поводу карантина, опубликовав фото футболок с забавными и социально полезными принтами "сиди дома, не гуляй", передает Politeka.net.

"Хороший совет от Игоря Гуляева#актуальный принт#Гуляевмода", - подписала кадр Пугачева.

Распереживавшиеся фанаты спрашивают в комментариях у Аллы Борисовны, как она себя чувствует, однако артистка пока хранит молчание.

"Алла Борисовна,здрааствуйте! У меня плохие новости. Дело в том, что про вас на одном сайте налгали, якобы вы скончались. Я думаю, что вы должны предпринять меры."

"Покажите нам себя, как вы сидите😊❤️"

"Алла, как вы там..."

"Было бы интереснее если бы Вы себя в такой футболке опубликовали 😊😊😊"

"Добрый вечер, Алла Борисовна! Как вы себя чувствуете? Покажитесь, пожалуйста, хотя бы в этой белой футболке. Я правильно понимаю, что сиди дома не гуляй означает, что не надо ходить в многолюдные места и не гулять :значит, не выпивать, как Киркоров гулял на дне рождения одной из своих прости . . . Это прямо "пир во время чумы "... Многие Вам лета! Если завтра вдруг останусь без смартфона, то прощаюсь с Вами. До свидания, до связи. Прощайте! ☺🙇👵❤💙💚"

Ранее мы сообщали, в сети на одной из фан-страничек Пугачевой опубликовали архивное фото, на котором еще молодая артистка курит в нескромном наряде. Алла Борисовна предстала в коротких шортиках, при этом опустилась на одно колено, пытаясь, видимо, изобразить страсть.

"Алла, брось сигарету!", "Вот такой я Аллу и помню, сейчас, конечно, совсем другое лицо. И нет, не из-за возраста, а из-за подтяжек-натяжек бесконечных", "Красотка, мужчины в те годы голову от нее теряли", - писали в комментариях.

Напомним, что возлюбленный Пугачевой облысел, скандальное фото наделало шума: "Старость не щадит".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева после поездки в Украину слегла, тревожный прогноз: "Начались проблемы с...".

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