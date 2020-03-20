Регина Тодоренко показала дерзкий кадр в коротком платье и высмеяла собственных хейтеров

Как известно, Тодоренко ведет несколько проектов, является телеведущей, занимается воспитанием сына и успевает при этом путешествовать, пишет Рoliteka.net.

Однако своим поведением часто Регина привлекает к себе внимание и недоброжелателей, а также тех, кто зачастую оставляет много злостных комментариев под постами звезды.

В этот раз звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведёт» «раньше ты была простая, а теперь....», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше 🙏🏻 Вы - мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

Поклонники тут же отреагировали на увиденное и написали множество комментариев с похвалой в адрес Тодоренко. Впрочем, нашлись и те, кто добавил в порцию негатива еще пару слов.

Ранее же телеведущая решила опубликовать в социальной сети Инстаграм необычный кадр с супругом Владом Топаловым, засветившись во время поцелуя.

Так, на представленном кадре Регина застыла в милом поцелуе вместе с Владом, однако это оказалось постановочным кадром, сделанным ради рекламы зубной пасты. Поклонники, как выяснилось, пост не оценили:

«Задолбали ваши рекламы🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не понравилась паста. Как и полоскалка для рта. Мало концентрированное всё, а стоит дорого», «А еще больше я люблю рекламу всего подряд», «Понимаю, реклама ваш хлеб, но вы сами пользуетесь, что рекламируете? Не уважительно как-то, по отношению к поклонникам», «Очень вовремя реклама🤦‍♀️ Ударим поцелуями по Коронавирусу. Нас он не обошел, всегда кажется, что случится не с тобой».

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