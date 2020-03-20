37-летняя жена известного российского комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала, как делает растяжку

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Как известно, семья Реввы соблюдает карантин в связи с распространением коронавируса. Анжелика регулярно рассказывает в сети, чем они занимаются дома.

В этот раз Ревва показала, как делает растяжку на каремате. На девушке надеты коротенькие шорты и белая майка. Ее волосы распущены. Похоже, что этот кадр постановочный, ведь мало кто занимается спортом с распущенными накрученными волосами.

«Чем заняты по утрам? Как изменилась ваша жизнь?», - написала Ревва.

За час пост Анжелики собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях поклонники отмечают, что жизнь многих не изменилась, так как они все равно ездят на работу. Остальные стали хвалить женщину за превосходный внешний вид.

«Амазонка», «Анжелика, ваш образ настолько бесподобен, что его можно назвать божественным», «Красииивая, прям очень! Суперрр, как лет 20 вам», «Какая красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва опубликовала фото, на котором она позирует в красном платье с черными пятнами. Заметно, что Анжелика совсем забыла о белье. Образ жена комика дополнила стильными очками. Она сидела возле какого-то памятника.

«Коронавирус не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше под солнцем», - написала Анжелика.

Отметим, что Ревва в своем блоге очень много внимания уделяет коронавирусу. Ранее она призывала людей отказаться от обнимашек и поцелуев, а взамен придумать новое приветствие без контакта.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась семейным фото с подросшими дочерьми: «Папины девочки».

А еще Politeka писала, что фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было...".

Также Politeka сообщала, что дочь Артура Пирожкова поразила сходством со звездным отцом: «Папина замена».