Дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва поділилася зворушливим знімком з сім'єю

Свіжий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, стоїть в обнімку зі своїми доньками Алісою і Амелі. Старша донька уткнулася в батька, а молодша сміється і дивиться в камеру.

«Незаперечна радість нескінченних обіймів і насолода один одним.. це і є сенс. PS печемо пироги, граємо в настільні ігри.. а ви?», - написала Ревва, натякаючи на карантин.

За годину пост Анжеліки зібрав 3,5 тисячі лайків. Фани в захваті від сімейного знімка.

«Так приємно дивитися на вас. Здоров'я і щастя вам)», «Анжеліка, у вас діти такі зайчики! Обожнюю вас», «найкрутіша сім'я, приклад для мільйонів! Дякую Олександру за пісні! Вам за сукні і годинник. Амелі за гумор. Алісі за талант», «Балдію від вашої родини. Всього вам доброго», «Ви найкрасивіша дружина, діти і чоловік у вас чарівні. Найкраща сім'я», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва зробила заяву з приводу коронавіруса, який стрімко поширюється по світу. Для залучення уваги вона опублікувала свіжий знімок, на якому одягнена в світлі джинси по фігурі і модну кофту. Джинси відмінно підкреслюють стрункість жінки. На фото Анжеліка пристрасно дивиться в кадр. Відразу стає зрозуміло, за що її кохає чоловік.

«Дорогі мої, саме час придумати нове привітання!! Рукостискання відміняється!!! Поцілунки при зустрічі скасовуються! Так ви проявляєте любов і турботу про близьких і дорогих вам людей!!!», - заявила Ревва.

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