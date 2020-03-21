Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", опубликовала фото с отдыха
Некоторое время назад красотка отдыхала на Бали и публиковала фотографии, пишет Politeka.net.
Однако, видимо, запасы снимков артистки не исчерпаны, поэтому она продолжает радовать поклонников кадрами в купальнике.
Так, очаровательная блондинка позировала в купальном наряде с глубоким декольте. Благодаря такому откровенному выбору, можно было рассмотреть, насколько девушка стройная.
На шее артистки блестела золотая цепочка, добавив образу некой изысканности.
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Купальник имел поясок из ракушек под грудью, чтобы еще более подчеркнуть тонкие изгибы тела красотки.
Звезда вызывающе смотрела в камеру, а также эффектно выгнулась на берегу, подняв лицо к небу.
"Всегда помню ☀️", - подписала снимок красотка.
За три часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.
"Вот это с ума сойти слова тут не нужны мила прекрасна как всегда улыбка просто супер! Спасибо ангел за то что ты есть!", "Ирочка, ты так радуешь меня когда выкладываешь новые посты😍 Ты такая красивая❤️ Просто подняла мне настроение😘 Спасибо зайка 😚💫❤️", "Теперь хочется на море)) а нельзя...😅", "Так карантин же ! 😲", "С удовольствием оцениваю ваши публикации!👍🤗❤️ Выглядите, как всегда, бомбезно! 🤗❤️❤️❤️", "Выходи за меня замуж😘😘😍🌹🌹❤️❤️", "Как всегда шикарно🔥", "Представляешь!А она все ближе к водички))", "Ооочень красивая 🌹, когда домой приедете, заждались 😙?", "Красавица. Вы замечательная девушка 🌹", "Непревзойденно!", "Вауууу я ваша фанатка я в обожаю смотреть как вы кричите на Юрия Ткача это просто супер 😘", - написали пользователи сети.
Напомним, Ирина Сопонару позировала в топе и легком низом. Волосы у Сопонару были распущены. Образ дополнила актриса украшениями на шее.
Она стояла боком и смотрела в камеру. На фоне можно увидеть море и небо, а также часть берега. Фото было сделано черно-белым.
"Ирочка ты очень хорошо рассказываешь новости в чисто news. Молодец, смотрю каждый выпуск", "Доченька, чёрно белое фото агонь", - написали фанаты.
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