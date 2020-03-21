Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", опубликовала фото с отдыха

Некоторое время назад красотка отдыхала на Бали и публиковала фотографии, пишет Politeka.net.

Однако, видимо, запасы снимков артистки не исчерпаны, поэтому она продолжает радовать поклонников кадрами в купальнике.

Так, очаровательная блондинка позировала в купальном наряде с глубоким декольте. Благодаря такому откровенному выбору, можно было рассмотреть, насколько девушка стройная.

На шее артистки блестела золотая цепочка, добавив образу некой изысканности.

Купальник имел поясок из ракушек под грудью, чтобы еще более подчеркнуть тонкие изгибы тела красотки.

Звезда вызывающе смотрела в камеру, а также эффектно выгнулась на берегу, подняв лицо к небу.

"Всегда помню ☀️", - подписала снимок красотка.

За три часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Вот это с ума сойти слова тут не нужны мила прекрасна как всегда улыбка просто супер! Спасибо ангел за то что ты есть!", "Ирочка, ты так радуешь меня когда выкладываешь новые посты😍 Ты такая красивая❤️ Просто подняла мне настроение😘 Спасибо зайка 😚💫❤️", "Теперь хочется на море)) а нельзя...😅", "Так карантин же ! 😲", "С удовольствием оцениваю ваши публикации!👍🤗❤️ Выглядите, как всегда, бомбезно! 🤗❤️❤️❤️", "Выходи за меня замуж😘😘😍🌹🌹❤️❤️", "Как всегда шикарно🔥", "Представляешь!А она все ближе к водички))", "Ооочень красивая 🌹, когда домой приедете, заждались 😙?", "Красавица. Вы замечательная девушка 🌹", "Непревзойденно!", "Вауууу я ваша фанатка я в обожаю смотреть как вы кричите на Юрия Ткача это просто супер 😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару позировала в топе и легком низом. Волосы у Сопонару были распущены. Образ дополнила актриса украшениями на шее.

Она стояла боком и смотрела в камеру. На фоне можно увидеть море и небо, а также часть берега. Фото было сделано черно-белым.

"Ирочка ты очень хорошо рассказываешь новости в чисто news. Молодец, смотрю каждый выпуск", "Доченька, чёрно белое фото агонь", - написали фанаты.

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