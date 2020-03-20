Популярная украинская певица Настя Каменских показала лучшие кадры со своего скандального клипа

Настя каждый день публикует в социальной сети Инстаграм различные кадры из отдыха, работы и концертов. Также Настя не забывает о продвижении собственных музыкальных композиций и клипов с ними связанных, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка представила кары с клипа Elefante и рассказала о новом достижении ее композици.

Представленный трек Каменских стал миксом украинских мотивов с бодрыми ритмами Латинской Америки. В целом Elefante звучит довольно свежо, а в самом ролике появляются довольно странные персонажи, среди которых особо заметен человек-слон, который и правда выглядит не многим приятнее персонажа из какого-то фильма ужасов.

«Рада, что #Elefante продолжает оставаться на лидирующих позициях в музыкальных чартах мира, а также вдохновляет на создание очень крутых ремиксов!

Оставайтесь дома, свайпайте ссылку у меня в сторис и слушайте новый ремикс 🐘», – написала Каменских под новым постом, тут же получив сотни комментариев в ответ.

До этого мы писали, что по словам Каменских, на карантине дома можно проводить время с пользой, поэтому она намерена пообщаться с поклонниками в прямом эфире, рассказать о своей музыке и поговорить о грядущих музыкальных композициях.

«Мне очень понравилось проводить с вами время в прямом эфире! Надеюсь, вам тоже, поэтому предлагаю повторить❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я приглашаю вас на мой #NKкарантинник 🏠📱я проведу его на моей инста-странице в прямом эфире!⠀

Проведем завтрашний вечер вместе с вами, очень тепло и уютно, с музыкой, моими песнями в специальной музыкальной обработке именно для этого вечера и теплым общением. Приготовьте плед, чашечку чая или бокал любимого вина!», – написала Каменских под постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я будуууу😍», «Всьо жду❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюсь. До я общаюсь через папин телефон. Я тебя лю...💖😘❤️😗».

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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