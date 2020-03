View this post on Instagram

How about to start a new day with a cool remix? #Elefante Remix by @ToldorTunes is out now! 🔥 ⠀ Teşekkürler @ToldorTunes bu muhteşem remix için, teşekkürler Türkiye Elefante’yi dinlediginiz için! ❤️ Herkezin güvende kalması dileğiyle 😗 ______________________________ Рада, что #Elefante продолжает оставаться на лидирующих позициях в музыкальных чартах мира, а также вдохновляет на создание очень крутых ремиксов! ⠀ Оставайтесь дома, свайпайте ссылку у меня в сторис и слушайте новый ремикс 🐘 ⠀ #nk #remix #turkey #nice2cu