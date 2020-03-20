Настя здивувала самими незвичайними кадрами зі свого кліпу

Популярна українська співачка Настя Каменських показала кращі кадри зі свого скандального кліпу

Настя щодня публікує в соціальній мережі Instagram різні кадри з відпочинку, роботи і концертів. Також Настя не забуває про просування власних музичних композицій та кліпів з ними пов'язаних, пише Рoliteka.net.

цього разу артистка представила кари з кліпу Elefante і розповіла про новий досягненні її композиції.

Представлений трек Каменських став міксом українських мотивів з бадьорими ритмами Латинської Америки. В цілому Elefante звучить досить свіжо, а в самому ролику з'являються досить дивні персонажі, серед яких особливо помітний людина-слон, який і справді виглядає не набагато приємніше персонажа з якогось фільму жахів.

«Рада, що #Elefante продовжує залишатися на лідируючих позиціях в музичних чартах світу, а також надихає на створення дуже крутих реміксів!

Залишайтеся вдома, свайпайте посилання у мене в сторіс і слухайте новий ремікс 🐘», – написала Каменських під новим постом, тут же отримавши сотні коментарів у відповідь.

До цього ми писали, що за словами Каменських, на карантині вдома можна проводити час з користю, тому вона має намір поспілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі, розповісти про свою музику і поговорити про майбутні музичних композиціях.

«Мені дуже сподобалося проводити з вами час у прямому ефірі! Сподіваюся, вам теж, тому пропоную повторити❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я запрошую вас на мій #NKкарантинник 🏠📱я проведу його на моїй інста-сторінці в прямому ефірі!⠀

Проведемо завтрашній вечір разом з вами, дуже тепло і затишно, з музикою, моїми піснями у спеціальній музичній обробці саме для цього вечора і теплим спілкуванням. Приготуйте плед, чашечку чаю або келих улюбленого вина!», – написала Каменських під постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Я будуууу😍», «Всьо чекаю❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюся. До я спілкуюся через татів телефон. Я тебе лю...💖😘❤️😗».

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