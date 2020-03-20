Российский шоумен Максим Галкин раскрыл, как развлекаются их с певицей Аллой Пугачевой дети во время карантина

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором шестилетние Гарри и Лиза предстали за странным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Таинственности придал полумрак: сначала малыши испили "волшебную воду" из чана, а затем начали кружится вокруг "алтаря", приговаривая "раз, два три - коронавирус уйди!"

"Древний обряд изгнания коронавируса 🧙🏻 Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.", - подписал видео гордый отец.

Поклонники изумились фантазии Максима, Гарри и Лизы, поставив за пару часов почти 300 000 "лайков".

"Правильно, так его.😊"

"Какие же они классные💚 наверное это самые счастливые дети)"

"А можно подробную инструкцию?😂"

"Будем практиковать!!! 🔥"

"Можно обряд такой домой заказать?))). Именно в данном испонении🤗🤗🤗. Сразу видно - Мастера своего дела ☝️.👻"

"Ой какие умнички😁"

"Дорого берут?)"

Отметим, по состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.

Ранее мы сообщали, это не первая "мистическая" выходка детей Пугачевой и Галкина. До этого артист поделился в Инстаграм кадрами, как Гарри и Лиза переоделись в страшных персонажей и устроили мини-представление. Примечательно, что голос за кадром удивительно похож на голос примадонны.

"Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь!", - прокомментировал сам Галкин.

Фанаты необычной семейки расщедрились на комплименты: "Максим,прелестные Ваши дети...", "Если в Венецию нельзя - Венеция идет к нам", "Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них", "У счастливых людей , красивые дети. Здоровья вам и вашей семье", "Маскарад в Венеции отменили, вы устроили его дома", "Настоящий замок с приведениями", "Молодцы. Как весело живется. Завидую белой завистью".

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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