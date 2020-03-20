Супруг известной украинской телеведущей Регины Тодоренко показал, как проводит время с сыном без жены

Как известно, Тодоренко вышла замуж за Топалова не так давно, хотя до этого успела родить ему сына Михаила, которого также называет Майклом, пишет Рoliteka.net.

Сегодня Топалов решил показать, как проводит время с ребенком, пока его жена работает над новым проектом.

Так, Топалов показал в Инстаграм на своей странице трогательное видео, на котором повеселился с сыном Мишей, отметив, что ему, пришлось отменить концерты из-за коронавируса.Певец честно признался, что потерял из-за карантина довольно много денег, но совсем не расстроился, ведь теперь у него есть отличная возможность больше времени проводить с семьей.

«Отменились концерты......(((( потерял много денег..... казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив🤷🏻‍♂️ сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт♥️ #владтопалов #vladtopalov #папасын #майклтопалов #люблюсвоегосына», – написал Топалов под новым постом и получил множество комментариев в свой адрес.

До этого звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведёт» «раньше ты была простая, а теперь....», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше 🙏🏻 Вы - мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

Поклонники тут же отреагировали на увиденное и написали множество комментариев с похвалой в адрес Тодоренко. Впрочем, нашлись и те, кто добавил в порцию негатива еще пару слов.

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