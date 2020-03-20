Чоловік відомої української телеведучої Регіни Тодоренко показав, як проводить час з сином без дружини

Як відомо, Тодоренко вийшла заміж за Топалова не так давно, хоча до цього встигла народити йому сина Михайла, якого також називає Майклом, пише Рoliteka.net.

Сьогодні Топалов вирішив показати, як проводить час з дитиною, поки його дружина працює над новим проектом.

Так, Топалов показав в Instagram на своїй сторінці зворушливе відео, на якому повеселився з сином Михайлом, зазначивши, що йому довелося скасувати концерти за коронавіруса.Співак чесно зізнався, що втратив з-за карантину досить багато грошей, але зовсім не засмутився, адже тепер у нього є відмінна можливість більше часу проводити з сім'єю.

«Скасувалися концерти......(((( втратив багато грошей..... здавалося б, треба страшно поступитися. Але я щасливий🤷🏻‍♂️ зжерли з сином нишком від мами каструлю макаронів з маслом! І валяем дурня! І нехай весь світ зачекає♥️ #владтопалов #vladtopalov #папасын #майклтопалов #люблюсвоегосына», – написав Топалов під новим постом і отримав безліч коментарів на свою адресу.

До цього зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить сіпатися», «як повія поводиться» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдул» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще 🙏🏻 Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

Шанувальники тут же відреагували на побачене і написали безліч коментарів з похвалою на адресу Тодоренко. Втім, знайшлися і ті, хто додав до порцію негативу ще пару слів.

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