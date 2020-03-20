Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша устроила стильную фотосессию в новом имидже

Юная модель и звезда Инстаграм представила на своей странице целый фотоотчет с последней фотосессии, на которой предстала в бунтарском подростковом образе, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз на своей странице в Instagram молодая модель похвасталась кадрами, на которых появилась в спортивном стиле: в светлых рваных джинсах и оверсайз-толстовке с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.

Похоже, Маша устроила веселую фотосессию, позируя на полу на сером фоне в разных позициях.

"У вас есть любимый человек, лично у меня да. А кто не скажу", - подписала новые снимки звезда. Поклонники тут же отреагировали и написали, что возможно она имеет в виду никого иного, как свою знаменитую маму.

«Красивая девочка, борись с негативом, его не избежать. Как говориться_за красоту нужно платить», «Есть🔥🔥🔥», «Красотка😍 И кто что не говорил, оставайся собой!!♥️ Ты прекрасна, и уверенна очень хороший человек)🔥», «🤩Baby 🔥you are fire», «Ти красуня 😘 і не зважай ні на кого».

Ранее девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.

Складывается впечатление, будто Маше исполнилось не пятнадцать, а как минимум она отметила совершеннолетие и решила пуститься во все тяжкие.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - подписала фото дочь Поляковой.

Пользователи не смогли пройти мимо и оставили уйму комментариев.



"Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️"

"Красиво,но +5 лет точно)"

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в прозрачном платье рассказала о главном секрете.