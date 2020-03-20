Российский певец и комик Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, напомнил поклонникам про очень приятный праздник

Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Свой пост он сопроводил фотографией, на которой он делает из рук форму сердца.

«Сегодня Международный День Счастья!!! Завтра будет тоже какой-нибудь хороший праздник. Будьте здоровы и счастливы!!!», - написал Ревва.

За несколько часов его пост собрал более 28 тысяч лайков. Не сдержался даже композитор Игорь Николаев, который оставил лайк под фото коллеги. Поклонники артиста позитивно отреагировали на поздравление, отметив, что сейчас это очень вовремя.

«Всех с праздником счастья», «Спасибо за хороший настрой», «Саша, убейте вирус новым хитом. Против вас он бессилен», «Спасибо за Ваш позитив! Так надоели проблемы!», «Счастье - это здоровье», «Люблю людей на позитиве, особенно вас!!! Заряжаете всегда положительными эмоциями», «Сейчас мы все наверное ждем только один праздник! Когда все это закончится», «Саша показывает эмоции, когда ему ОЧЕНЬ СТРАШНО!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что, по мнению пластического хирурга Тимура Хайдарова, Александр Ревва обращался за помощью к специалистам. Он уверен, что к внешности звезды приложил руку пластический хирург. По предположению хирурга, Ревва сделал ринопластику, так как раньше у него была искривлена перегородка. После операции нос стал ровнее и меньше. Также у Александра теперь нет нависших век благодаря блефаропластике. Это видно если присмотреться, как уменьшилась выпученность глаз. Блефаропластика также избавила Пирожкова от морщинок в области век, обвисания кожи и мешков.

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