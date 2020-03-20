37-річна дружина відомого російського коміка і співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала, як робить розтяжку

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Як відомо, сім'я Ревви дотримується карантину у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса. Анжеліка регулярно розповідає в мережі, чим вони займаються вдома.

В цей раз Ревва показала, як робить розтяжку на карематі. На дівчині надіті коротенькі шорти і біла майка. Її волосся розпущене. Схоже, що це постановочний кадр, адже мало хто займається спортом з розпущеним накрученим волоссям.

«Чим зайняті вранці? Як змінилося ваше життя?», - написала Ревва.

За годину пост Анжеліки зібрав майже 3 тисячі лайків. В коментарях шанувальники відзначають, що життя багатьох не змінилося, так як вони все одно їздять на роботу. Решта стали хвалити жінку за чудовий зовнішній вигляд.

«Амазонка», «Анжеліка, ваш образ настільки незрівнянний, що його можна назвати божественним», «Красииивая, прям дуже! Суперрр, як 20 років вам», «Яка гарна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва опублікувала фото, на якому вона позує в червоній сукні з чорними плямами. Помітно, що Анжеліка зовсім забула про білизну. Образ дружина коміка доповнила стильними окулярами. Вона сиділа біля якогось пам'ятника.

«Коронавірус не є термостійким і гине при температурі 26-27 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше під сонцем», - написала Анжеліка.

Зазначимо, що Ревва в своєму блозі дуже багато уваги приділяє коронавірусу. Раніше вона закликала людей відмовитися від обнімашек і поцілунків, а натомість придумати нове привітання без контакту.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася сімейним фото з підрослими дочками: «Татусеві дівчинки».

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