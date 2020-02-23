Самая спортивная артистка "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, что умеет делать в кровати

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала ролик, на котором она пытается повторють очень опасный трюк, передает Politeka. Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.

«Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант», - написала девушка.

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😂😂😂 Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант 🙈 • А какой вам больше нравится?👀😅 1/2? • Снимайте свой вариант, отмечайте меня будем веселиться вместе)🤟🏻💋 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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За несколько часов видео посмотрели уже более 12 тысяч раз. Поклонники в шоке от таланта Никитиной.

«Класс вообще, а крупный план/повтор выражения лица - прям четко так видно, как ты стараешься», «Лучше бы любовью занялась», «Шо за исполнения. Ну ты мочишь», «Хорошо, что голова цела. Я даже замерла», «Всем нравится. В таком возрасте нужно свою энергию направлять в другое русло, во взрослую жизнь. Вы уже не подросток», - пишут пользователи сети.

екатерина никитина

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина поупражнялась на коврике, частично засветив свою грудь. На видео она стоит "в планке", таким образом тренируя практически все свое тело. Артистка надела спортивный обтягивающий костюм. Поклонники остались в восторге от миниатюры Никитиной с планкой.

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#5minchallenge Бросила мне вызов @anastasiikosenko😏 А я бросаю всем моим любимым подписчикам)🙈 PS. Но очень хочется увидеть планку от @dnlbeliy @rybak_sydney @dariyatsarenko @rasul_mirzaiev @yarik_burdovitsin @ellert_a @egor_bilan @vit.gvozdetskyi @zhukovtsova_kiyashko 👀🙈 Что от Вас требуется:👇🏻 -Простоять 5 мин в планке⚡️ -Не касаясь коленками пола🦵 -Не подымать 🍑 Можно крутиться как я на видео, но не желательно(у меня просто очень затекают руки и немеют, по этому и кручусь) В идеале, конечно же, нужно простоять не шевелясь)💪🏻👀 • Отмечайте друзей, кому хотите бросить такой же вызов👇🏻 • Выставляйте, отмечает меня, а я вас буду постить в стори))) • Всем Спорт! • Трек моей талановитейшей подружки @kiana.nastya ❤️ Ты огнище 🔥 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Отметим, что Екатерина Никитина является одной из ключевых артисток «Женского квартала». Она родом из Кременчуга. Девушке скоро исполнится 24 года. По образованию Никитина инженер компьютерных систем, но, похоже, с работой по специальности не срослось. Как пишут на сайте «Женского квартала», актерское амплуа Никитиной «девочка не в себе». Кроме «Женского квартала» Екатерина также играла в «Лиге смеха».

екатерина никитина

Напомним, что звезда Квартала 95 в коротком топе устроила танцы для взрослых возле шеста: "Вот это позы!".

Как сообщала Politeka, звезда Квартала 95 навеселе зажгла в коротеньких шортах: «фигурка - огонь».

Также Politeka писала, что горячая звезда «Квартал 95» помяла грудь на публике: «С*ськи, прикольно».