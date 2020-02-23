Самая спортивная артистка "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, что умеет делать в кровати

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала ролик, на котором она пытается повторють очень опасный трюк, передает Politeka. Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.

«Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант», - написала девушка.

За несколько часов видео посмотрели уже более 12 тысяч раз. Поклонники в шоке от таланта Никитиной.

«Класс вообще, а крупный план/повтор выражения лица - прям четко так видно, как ты стараешься», «Лучше бы любовью занялась», «Шо за исполнения. Ну ты мочишь», «Хорошо, что голова цела. Я даже замерла», «Всем нравится. В таком возрасте нужно свою энергию направлять в другое русло, во взрослую жизнь. Вы уже не подросток», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина поупражнялась на коврике, частично засветив свою грудь. На видео она стоит "в планке", таким образом тренируя практически все свое тело. Артистка надела спортивный обтягивающий костюм. Поклонники остались в восторге от миниатюры Никитиной с планкой.

Отметим, что Екатерина Никитина является одной из ключевых артисток «Женского квартала». Она родом из Кременчуга. Девушке скоро исполнится 24 года. По образованию Никитина инженер компьютерных систем, но, похоже, с работой по специальности не срослось. Как пишут на сайте «Женского квартала», актерское амплуа Никитиной «девочка не в себе». Кроме «Женского квартала» Екатерина также играла в «Лиге смеха».

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