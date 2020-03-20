Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала новое фото в Инстаграм

Каминская на фото позирует в халате, а в руках держит стакан с чем-то, из которого торчит желтая трубочка. Волосы у певицы были распущены, а также она забыла надеть нижнее белье, судя по всему. На фоне ничего не видно, можно предположить, что Слава в больнице после операции. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя .... поздно. Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой. Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе). НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция. Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими", - написала Слава.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Умница и красавица! Молодец, задумала, решилась, сделала", "Вы очень красивая. Спасибо за контакты врачей.)", "Желаю быстрее восстановиться!! А ваши «старые» по круче моих аутентичных", "вот твоя честность не оставляет место домыслам ))".

Ранее мы сообщали, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, чем занимается по вечерам во время карантина.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм певица показала, как тренируется по вечерам в необычном ярко-голубом костюме. При этом артистка с распущенными волосами и без макияжа показала себя в естественном виде. Применив Инста-фильтры, звезда во время эфира получила множество комментарием о том, что ей был лучше показать себя без бьюти-модификаций.

Напомним, Каминская бесстыдно засветила свои размеры в прозрачной кофте

А еще Politeka писала, что Каминская раскрыла секреты идеальной фигуры на тренировке

Также Politeka сообщала, что Каминская прогулялась по пустым улицам вместе с ребенком



