Лера Товстолес, Екатерина Никитина и другие актрисы показали, кто они по национальности
Проверка показала, что актриса Лера Товстолес оказалась на 45% турецких кровей. Украинкой же она была только на 44%, если верить забавному приложению, при помощи которого она это выяснила. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу "Женского квартала".
Екатерина Никитина напротив, оказалась украинских кровей на 48%. На втором месте у нее греческие черты лица - 32%.
«Спасибо, открыли глаза»: Брежнева не сдержалась и выдала правду об изменах Меладзе
Фото Артура Пирожкова до пластики всплыли в сети, хирург раскрыл детали: "Ему не надо было..."
Красотка из Victoria’s Secret без лифчика выпятила упругие прелести на камеру: горячие кадры
Несчастье обрушилось на дочь Пугачевой, срочное обращение: "Так плохо..."
Ася Евтушенко показала еще лучше результат - 69%, что она украинка. Французских кровей у нее 28%.
Актриса Анастасия Оруджова оказалась египтянкой на 36% и ирландкой на 35%. Также выяснилось, что Алина Гордиенко на 63% британка, а украинка только на 29%.
Ранее мы сообщали, что Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие звезды "Квартала" показали свои тесты ДНК.
"Кварталовцы" во время карантина не знали, чем себя занять, а поэтому установили популярное приложение, которое может определить по фото национальность. Вышло, что Кошевой на 74% армянин, а Кравец на 48% имеет финские корни. Валерий Жидков на 40% оказался израильтянином.
"Сидим на карантине и узнали правду о себе", - написано под публикацией.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Армянчик оказался ещё тем хо**ом", "Ватикан- это национальность?!))))))", "Ну, за Жидкова я не удивлена", "Кошевой армянин".
Сообщалось, что звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес порадовала поклонников ярким кадром со съемок популярного шоу.
Длинноногая красавица позировала рядом с не менее привлекательными и узнаваемыми фигурами отечественного шоу-биза, такими как ведущая шоу Леся Никитюк и украинская звезда Playboy Даша Астафьева. Помимо прочего последняя, почему-то, была по центру на фото и за стойкой именно в том месте, где изображены стройные женские ноги с шортиках.
Напомним, роскошная звезда "Квартал 95" показала, как развлекается с любимым на яхте
А еще Politeka писала, что звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности
Также Politeka сообщала, что полуголая блондинка из Квартала 95 взбудоражила смелым образом