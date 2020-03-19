Лера Товстолес, Екатерина Никитина и другие актрисы показали, кто они по национальности

Проверка показала, что актриса Лера Товстолес оказалась на 45% турецких кровей. Украинкой же она была только на 44%, если верить забавному приложению, при помощи которого она это выяснила. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу "Женского квартала".

Екатерина Никитина напротив, оказалась украинских кровей на 48%. На втором месте у нее греческие черты лица - 32%.

Ася Евтушенко показала еще лучше результат - 69%, что она украинка. Французских кровей у нее 28%.

Актриса Анастасия Оруджова оказалась египтянкой на 36% и ирландкой на 35%. Также выяснилось, что Алина Гордиенко на 63% британка, а украинка только на 29%.

Ранее мы сообщали, что Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие звезды "Квартала" показали свои тесты ДНК.

"Кварталовцы" во время карантина не знали, чем себя занять, а поэтому установили популярное приложение, которое может определить по фото национальность. Вышло, что Кошевой на 74% армянин, а Кравец на 48% имеет финские корни. Валерий Жидков на 40% оказался израильтянином.

"Сидим на карантине и узнали правду о себе", - написано под публикацией.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Армянчик оказался ещё тем хо**ом", "Ватикан- это национальность?!))))))", "Ну, за Жидкова я не удивлена", "Кошевой армянин".

Сообщалось, что звезда «Женского квартала» Валерия Товстолес порадовала поклонников ярким кадром со съемок популярного шоу.

Длинноногая красавица позировала рядом с не менее привлекательными и узнаваемыми фигурами отечественного шоу-биза, такими как ведущая шоу Леся Никитюк и украинская звезда Playboy Даша Астафьева. Помимо прочего последняя, почему-то, была по центру на фото и за стойкой именно в том месте, где изображены стройные женские ноги с шортиках.

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