Популярнейшая украинская певица Наталья Могилевская покрасовалась на сцене в юморном и откровенном образе "хулиганки"
Звезда опубликовала новые снимки и тем самым показала, как выступала на сцене "Лиги Смеха", пишет Politeka.net. Артистка носилась по сцене с объемной укладкой, повязкой на голове, в джинсах, майке и с огромной "грудью" - под светлую майку звезды уместилось немало, вероятно, паралона. Грудь исполнительницы при выступлении на сцене выглядела явно "увеличенной", при чем в разы:
«Смех - это первый путь к счастью. Умейте смеяться над собой, чаще улыбайтесь, ищите в любой ситуации позитивные стороны и вы не успеете заметить, как все изменится вокруг! И именно сегодня, в международный день счастья, стартует первая игра… А что вас делает счастливым?», - подписала артистка свой новый пост. Вокруг звезды отечественного шоу-биза пританцовывали молодые парни из команды-участницы Лиги и похоже, игры действительно обещают быть интересными и смешными.
Осадчая без косметики и Горбунов в шортах: звездное семейство поразило домашним фото
Как спастись от паники из-за коронавируса: яркая карикатура насмешила сеть, "Воистину!"
Звезда "Квартал 95" разделась ради пикантных кадров в золоте: из одежды только перчатки
Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус: кого болезнь обойдет стороной
Поклонники живо отреагировали на пост Натальи:
«Жду не дождусь ✌️»
«Так хочется, чтоб у нас было всё хорошо и мы будем счастливы. Я ,верю. Украинцы сильные.😍😍😍»
«Просто жить - это уже счастье. Солнце или дождь- это счастье😉 Всегда можно найти повод для счастья, было бы желание)»
«Классная👏😍»
Напомним, Наталья Могилевская стала тренером на популярном шоу "Лига Смеха".
Для первого выхода артистка вбрала легкое платье леопардовой расцветки. Наряд выделил пышную грудь и тонкую талию Натальи.
Певица сделала укладку из волнистых волос и макияж с акцентом на глаза.
Напомним, Могилевская наконец показала, кто завоевал ее сердце
А еще Politeka писала, что Могилевская засветила упругие прелести в кожаном наряде
Также Politeka сообщала, что Могилевская выставила напоказ свое великолепие без пластики