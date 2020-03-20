Популярнейшая украинская певица Наталья Могилевская покрасовалась на сцене в юморном и откровенном образе "хулиганки"

Звезда опубликовала новые снимки и тем самым показала, как выступала на сцене "Лиги Смеха", пишет Politeka.net. Артистка носилась по сцене с объемной укладкой, повязкой на голове, в джинсах, майке и с огромной "грудью" - под светлую майку звезды уместилось немало, вероятно, паралона. Грудь исполнительницы при выступлении на сцене выглядела явно "увеличенной", при чем в разы:

«Смех - это первый путь к счастью. Умейте смеяться над собой, чаще улыбайтесь, ищите в любой ситуации позитивные стороны и вы не успеете заметить, как все изменится вокруг! И именно сегодня, в международный день счастья, стартует первая игра… А что вас делает счастливым?», - подписала артистка свой новый пост. Вокруг звезды отечественного шоу-биза пританцовывали молодые парни из команды-участницы Лиги и похоже, игры действительно обещают быть интересными и смешными.

Поклонники живо отреагировали на пост Натальи:

«Жду не дождусь ✌️»

«Так хочется, чтоб у нас было всё хорошо и мы будем счастливы. Я ,верю. Украинцы сильные.😍😍😍»

«Просто жить - это уже счастье. Солнце или дождь- это счастье😉 Всегда можно найти повод для счастья, было бы желание)»

«Классная👏😍»

Напомним, Наталья Могилевская стала тренером на популярном шоу "Лига Смеха".

Для первого выхода артистка вбрала легкое платье леопардовой расцветки. Наряд выделил пышную грудь и тонкую талию Натальи.

Певица сделала укладку из волнистых волос и макияж с акцентом на глаза.

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