Известная украинская певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала новое фото в Инстаграм, где она на "Лиге смеха"
На фото Надя позирует в пиджаке и берете. Образ дополнила певица ремнем в виде цепи на талии. Она стояла на фоне красной стены, где был логотип "Лиги смеха". Дорофеева сложила губы для поцелуя и приготовилась его отправить в кадр. Волосы в этот раз звезда оставила распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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"Самая лучшая команда,самого лучшего тренера", "Все выступление смеялась", "Крутые ребята. Надя, ты вообще огонь", "Выступление - бомба! вам прямая дорога в финал", "лучший сезон, благодаря вам и Дантесу".
Ранее мы сообщали, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала стильный образ в одной лишь спортивной куртке.
В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы был представлен ранее не опубликованный кадр, который был заснят во время работы Нади вместе со своим коллегой Позитивом еще до распада группы. В рамках рекламы спортивной одежды, звезда появилась в необычном образе.
Так, на странице поклонников звезда появились кадры со съемок рекламы, ранее представленной вместе с Алексеем Завгородним. На новых фото звезда скромно позировала с распущенными волосами и в одной лишь оверсайз-ветровке с разноцветными вставками.
Сообщалось, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева засветилась на отдыхе вместе с мамой.
В этот раз на фан-странице звезды появились кадры, сделанные на отдыхе Нади с самым родным человеком - мамой. Певица счастливо дурачилась рядом с женщиной, а также показала похудевшую фигуру в спортивном костюме, состоящем лишь из черного топа и лосин с белыми вставками.
Напомним, Дорофеева показала прощальное фото со съемок последнего клипа
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