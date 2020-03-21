Известная украинская певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала новое фото в Инстаграм, где она на "Лиге смеха"

На фото Надя позирует в пиджаке и берете. Образ дополнила певица ремнем в виде цепи на талии. Она стояла на фоне красной стены, где был логотип "Лиги смеха". Дорофеева сложила губы для поцелуя и приготовилась его отправить в кадр. Волосы в этот раз звезда оставила распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Самая лучшая команда,самого лучшего тренера", "Все выступление смеялась", "Крутые ребята. Надя, ты вообще огонь", "Выступление - бомба! вам прямая дорога в финал", "лучший сезон, благодаря вам и Дантесу".

Ранее мы сообщали, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала стильный образ в одной лишь спортивной куртке.

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы был представлен ранее не опубликованный кадр, который был заснят во время работы Нади вместе со своим коллегой Позитивом еще до распада группы. В рамках рекламы спортивной одежды, звезда появилась в необычном образе.

Так, на странице поклонников звезда появились кадры со съемок рекламы, ранее представленной вместе с Алексеем Завгородним. На новых фото звезда скромно позировала с распущенными волосами и в одной лишь оверсайз-ветровке с разноцветными вставками.

Сообщалось, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева засветилась на отдыхе вместе с мамой.

В этот раз на фан-странице звезды появились кадры, сделанные на отдыхе Нади с самым родным человеком - мамой. Певица счастливо дурачилась рядом с женщиной, а также показала похудевшую фигуру в спортивном костюме, состоящем лишь из черного топа и лосин с белыми вставками.

Напомним, Дорофеева показала прощальное фото со съемок последнего клипа

Также Politeka Писала, что Дорофеева похвасталась домашними развлечениями в одном белье

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в мрачном наряде появилась перед Дантесом



