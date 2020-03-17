Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру в ярко-розовом спортивном костюме

В этот раз на Нади в социальной сети Инстаграм появился стильный кадр, на котором звезда показала упругие формы в ярком наряде, а также позировала с маской на лице такого же цвета, как и костюм, пишет Politeka.

Так, на представленном кадре звезда появилась в спортивном топе и велосипедках кислотно-розового оттенка, дополнив новый "лук" защитной маской для лица, а также с завязанными волосами темного оттенка. Завершил образ артистки длинный плащ из блестящей ткани.

При этом напомним, данный кадр уже появлялся на странице звезды в рамках рекламы нового образа.

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До этого на фан-странице Нади в Инстаграм появилась серия кадров в черно-белой обработке, на которых она позировала в одной лишь рубашке, напоминающей платье по своей длинне.

Звезда предстала перед поклонникам в довольно чувственной фотосессии на сером фоне. Дополнить свой естественный образ звезда решила легким макияжем с акцентом на глаза, серьгами-кольцами и черной шляпой.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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