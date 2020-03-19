Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала спортивную фигуру после тренировок

После того, как звезда объявила о распаде группы и даже рассказала о новых планах уже без своего коллеги Позитива, артистке пришлось отменить часть проектов и закрыть собственный магазин на время карантина, пишет Politeka.

Однако, несмотря на это, находиться на карантине и бездельничать звезда, похоже, не собирается. Сегодня в разделе Стори в Инстаграм она представила серию кадров в пикантном виде. Певица удивила стройной и спортивной фигурой в белом белье, которое продемонстрировала, позируя перед зеркалом дома.

Пикантности небольшому ролику придало то, что звезад позировала с расстегнутыми и полуспущенными обтягивающими джинсами. При этом лица Нади не видно. Похоже, артистка продолжает тренироваться дома и не унывает по поводу вынужденного карантина.

До этого же звезда решила не только удивить новым спортивным нарядом в весеннем стиле, но еще и целым рассказом о том, как нужно себя правильно мотивировать.

Похоже, советы звезды и вправду работают, ведь она успевает не только принимать участие в различных шоу, быть судьей в "Лиге смеха", разъезжать по концертам, но еще и проводить время вместе с любимым супругом, а также развивать свой собственный магазин.

Так, на странице в Инстаграм Надя поделилась мотивирующим постом и рассказала, что ей помогает держать себя "на плаву".

Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами 😂 Я повторяю в слух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))», – рассказывает Надя в Инстаграм.

При этом звезда рассказывает, что сейчас слушает и сама «мотивационные штуки». Недавно, дослушав одну книгу она даже расплакалась и почувствовала такой прилив счастья и сил, что поняла: она хочет поделиться этим с поклонниками.

"Покупайте книги или Аудиокниги - это не важно. Выбирайте жанр на свой вкус. Когда -то я любила детективы, а теперь перешла на мотивационные книги, которые тебя вдохновляют и дают, порой, больше сил и энергии, чем тренировка в зале", - рассказала Надя.

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