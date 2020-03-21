Девочка позволила себе слишком много

Юная дочь Оли Поляковой Мария показала новые кадры в Инстаграм

На фото Маша позирует в корсете и рубашке. Образ дополнила Полякова стильными серьгами, кроссовками и распущенными волосами. На первом фото она стоит и задрала голову, а на втором - присела на одну ногу. На фоне ничего не было видно, так как это студийное фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мама сказала : ничего себе !!! А вы как опишите эту фотку ??", - написала Маша.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вы так похожи с мамой", "Замечательная", "Очень круто", "Красивая и смелая", "Красивая, но серёжки это жесть".

Ранее мы сообщали, что старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша устроила стильную фотосессию в новом имидже.

Юная модель и звезда Инстаграм представила на своей странице целый фотоотчет с последней фотосессии, на которой предстала в бунтарском подростковом образе.

Так, в этот раз на своей странице в Instagram молодая модель похвасталась кадрами, на которых появилась в спортивном стиле: в светлых рваных джинсах и оверсайз-толстовке с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.

Сообщалось, что 15-летняя Маша, дочь украинской певицы Оли Поляковой, взбудоражила публику невероятно взрослым внешним видом в свой день рождения, 2 марта.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.

Напомним, повзрослевшая дочь Поляковой удивила внешним видом посреди улицы

А еще Politeka писала, что дочь Поляковой устроила бурную вечеринку

Также Politeka сообщала, что 15-летняя дочь Поляковой навеселе показала недетские развлечения



