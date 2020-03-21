Известная украинская певица Анна MARUV Корсун показала новый кадр с выступления в Инстаграм

На фото Анна позирует в латексном или кожаном костюме и очках. Образ дополнила Корсун большими дредами, а в руках держит микрофон. Рядом с ней стоит другая девушка, которая была тоже в вызывающем костюме. Она страстно обнимала MARUV, положив одну руку ей на живот, а вторую на лицо. Фото получилось более, чем горячим. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото. Все из-за того, что Корсун разместила его в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV появилась в необычном наряде во время съемок телешоу

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила показать, как проходили съемки шоу, в котором она приняла участие не так давно. На серии кадров звезда решила появиться в мрачном наряде.

Так, в этот раз артистка предстала с привычным ярким макияжем на лице и в полупрозрачной кофте, из-под которой заметно белье, в черном пиджаке и в короткой юбке. Однако из-за короткого и откровенного наряда Анна засветила лишнее - свисающие бочка. Обтягивающий наряд, похоже, заметно выделил ее фигуру.

Сообщалось, что скандально известная украинская певица MARUV удивила естественным видом без макияжа

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори звезда решила похвастаться подготовкой к выступлению.

Анна является любительницей удивить не только яркими латексными образами на выступлениях, но еще и провокационными и весьма откровенными танцами во время концертов. Главной изюминкой таких выступлений является то, что команде Анны и ей самой приходится делать все танцевальные движения на необычно высоких каблуках.

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