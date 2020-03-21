Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала новое фото в Инстаграм

Как передает Politeka.net, на это раз под снимком она порассуждала над значением цветов в жизни человека.



"Цвет играет в нашей жизни очень важную роль. Цвет отражает эмоциональное, душевное, духовное состояние нашего организма. Если бы мы были наблюдательны, то мы бы заметили, в одно время нам очень нравится один цвет и кажется, что он будет до конца жизни любимым. А потом вдруг мы ощущаем пристрастие к другому цвету, это потому что поменялось наше настроение, духовное состояние и восприятие мира", - поделилась Анна.

На кадре дочь звезды "Моей прекрасной няни" предстала в коротеньком платье, которое идеально подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

В комментариях к посту подписчики Анны поделились своими предпочтениями по цветах, но основной темой все же была ее больная мать.

" Как себя Анастасия чувствует. Мы все за неё очень переживаем!", " Скорейшего выздоровления вашей маме, храни её Господь!!!а мой цвет белый и черный", " Как же приятно Вас читать, духовно развитые люди сильно выделяются", - писали под постом Анны.

Ранее Анна Заворотнюк призналась, что до недавнего времени у нее не было желания и сил выходить на связь с миром, но она пытается преодолеть это состояние.

«Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить», - отметила девушка.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».