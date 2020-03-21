39-летняя украинская ведущая и актриса Дарья Трегубова взбудоражила поклонников роскошными фото в красном платье
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм.
Телеведущая «Х-фактор» поразила фигурой в красном обтягивающем платье на тонких бретелях и нежным образом. Ее волосы были распущены и уложены локонами на одно плечо. Макияж нюдовый. На двух кадраз Даша Трегубова была в черной маске из кружева, которая закрывала ее глаза.
В целом, образ на фоне красных портьер на сцене вышел очень удачным, о чем свидетельствует популярность снимков в соцсети. За три часа они успели собрать несколько тысяч лайков и десятки комментариев.
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В посте под фото телеведущая решила поделиться собственным стихотворением о карантине, переделанным под стиль Бродского:
«Оставайся в фокусе
Не поддавайся панике
Будь паинькой (Или не будь паинькой)
Носи маску
Сбрось маски
Не трогай лицо руками
Найди то, что тебя трогает
Делай то, о чем давно мечтал
И то, о чем даже не думал
Будь с близкими
Вспомни о далёких
Выспись
Фантазируй
Не считай убытки
Придумай новый доход
Сделай первый шаг
В любом направлении
Танцуй так, будто никто не видит (А никто и не видит)
А если и видит
То ему пофиг
Потому что
Это твоя жизнь
Твой танец
И твой карантин».
В комментариях к снимкам поклонники украинской звезды выразили, что она попала прямо в точку своими словами. Другие восхищаются ее красотой.
«Даша, восхитительно!..! И все правильно!», «Леди в красном», «Дашенька как всегда🔥», «Очень яркая!», «Карантин карантином.....а красный цвет Ваш! Точно. Который раз убеждаюсь», «Ты прекрасна!», «Как круто написано!!!! 🔥🔥🔥Восхищаюсь Вами», – пишут в сети пользователи.
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».