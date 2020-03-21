Такой телеведущую почти не узнать

39-летняя украинская ведущая и актриса Дарья Трегубова взбудоражила поклонников роскошными фото в красном платье

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Телеведущая «Х-фактор» поразила фигурой в красном обтягивающем платье на тонких бретелях и нежным образом. Ее волосы были распущены и уложены локонами на одно плечо. Макияж нюдовый. На двух кадраз Даша Трегубова была в черной маске из кружева, которая закрывала ее глаза.

В целом, образ на фоне красных портьер на сцене вышел очень удачным, о чем свидетельствует популярность снимков в соцсети. За три часа они успели собрать несколько тысяч лайков и десятки комментариев.

В посте под фото телеведущая решила поделиться собственным стихотворением о карантине, переделанным под стиль Бродского:

«Оставайся в фокусе

Не поддавайся панике

Будь паинькой (Или не будь паинькой)

Носи маску

Сбрось маски

Не трогай лицо руками

Найди то, что тебя трогает

Делай то, о чем давно мечтал

И то, о чем даже не думал

Будь с близкими

Вспомни о далёких

Выспись

Фантазируй

Не считай убытки

Придумай новый доход

Сделай первый шаг

В любом направлении

Танцуй так, будто никто не видит (А никто и не видит)

А если и видит

То ему пофиг

Потому что

Это твоя жизнь

Твой танец

И твой карантин».

В комментариях к снимкам поклонники украинской звезды выразили, что она попала прямо в точку своими словами. Другие восхищаются ее красотой.

«Даша, восхитительно!..! И все правильно!», «Леди в красном», «Дашенька как всегда🔥», «Очень яркая!», «Карантин карантином.....а красный цвет Ваш! Точно. Который раз убеждаюсь», «Ты прекрасна!», «Как круто написано!!!! 🔥🔥🔥Восхищаюсь Вами», – пишут в сети пользователи.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».