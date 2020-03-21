Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в сериале "Сваты", порадовала поклонников чувственным фото

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала новое фото на своей странице в инстаграм.

На свежеопубликованном снимке красотка позирует с закрытыми глазами. Она выгнулась, спустив накидку с плеча, оголив декольте в тесном топе.

Она выпятила вперед свои ключицы и положила руку на грудь.

Волосы, поддерживаемые обручем, она закинула на плечо.

В комментариях поклонники не могли сдержаться и начали активно комментировать ее образ и нежный черно-белый кадр.

«Красотка», «Ты такая красивая», «Анна вы очень красивая !!», «"Женечка" 😍 я думаю Вы оценили и поняли, о чем я говорю», «Мм ну прям секси😍❤️🔥», «Ань,ты волшебная», – написали ей поклонники в сети.

Напомним, что Женька из "Сватов" в одном халатике показала свои женские штучки.

Звезда экранов расслабляется дома. Актриса показала личные кадры, где она позирует у зеркала в ванной. Красавица была в белом халатике и с полотенцем на голове:

«Нет худа без добра»...☀️ Для меня #карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье👨‍👩‍👦❤️, добраться до горы книг, отложенных на «когда будет время», расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы🌸 Честно признаться, я очень домашняя птичка, так что я #keepcalm и наслаждаюсь🧘🏼‍♀️ Закупила свои любимые женские штучки, которые помогают мне восстать из пепла как Фениксу😄 чтобы не попасть на подделки, заказываю в ... 🧡 доверие в наше время дорогого стоит))) так что давайте проведём это время с пользой, а как вы проводите свой #карантин ??? P.s.: чем пользуюсь❓листай карусель)», - пишет Кошмал.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».

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