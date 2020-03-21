Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в сериале "Сваты", порадовала поклонников чувственным фото
Как передает Politeka.net, актриса опубликовала новое фото на своей странице в инстаграм.
На свежеопубликованном снимке красотка позирует с закрытыми глазами. Она выгнулась, спустив накидку с плеча, оголив декольте в тесном топе.
Она выпятила вперед свои ключицы и положила руку на грудь.
Волосы, поддерживаемые обручем, она закинула на плечо.
Удар коронавируса по новой области Украины, нокаут доллара и перерасчет пенсий — главное за ночь
Горячая блондинка из "Квартала 95" посветила идеальными изгибами в обтягивающей ткани: "Бомбезно!"
Жена Кошевого из "Квартал 95" избавилась от белья и стыда ради горячего фото: "Какие изгибы"
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
В комментариях поклонники не могли сдержаться и начали активно комментировать ее образ и нежный черно-белый кадр.
«Красотка», «Ты такая красивая», «Анна вы очень красивая !!», «"Женечка" 😍 я думаю Вы оценили и поняли, о чем я говорю», «Мм ну прям секси😍❤️🔥», «Ань,ты волшебная», – написали ей поклонники в сети.
Напомним, что Женька из "Сватов" в одном халатике показала свои женские штучки.
Звезда экранов расслабляется дома. Актриса показала личные кадры, где она позирует у зеркала в ванной. Красавица была в белом халатике и с полотенцем на голове:
«Нет худа без добра»...☀️ Для меня #карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье👨👩👦❤️, добраться до горы книг, отложенных на «когда будет время», расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы🌸 Честно признаться, я очень домашняя птичка, так что я #keepcalm и наслаждаюсь🧘🏼♀️ Закупила свои любимые женские штучки, которые помогают мне восстать из пепла как Фениксу😄 чтобы не попасть на подделки, заказываю в ... 🧡 доверие в наше время дорогого стоит))) так что давайте проведём это время с пользой, а как вы проводите свой #карантин ??? P.s.: чем пользуюсь❓листай карусель)», - пишет Кошмал.
Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».
Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».
Также Politeka писала, что новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».