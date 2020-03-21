Дочь Потапа не теряет даром времени

Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показал свою любовь, а потом расплакалась

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Наташа Горовая не теряет времени даром на карантине, показывая буквально каждый свой шаг поклонникам в сториз.

Сначала она показала селфи со своим мопсом. При этом, девушка надела обтягивающие лосины телесного цвета и широкую белую футболку.

«Моя маленькая любовь», – подписала она.

Дочь известного продюсера также часто смотрит фильмы, находясь в изоляции со своей семьей. Так, она показала заплаканное лицо крупным планом, а в подписи объяснила, почему так расстроилась.

«Это я рева-корова после фильма «Марли и я», – подписала она другой снимок.

Также Горовая показала свой карантинный лук во время прогулки с собакой. Отметим, что дочь звезды не выходит на улицу без защитной медицинской маски, подавая пример всем украинцам.

Напомним, что ранее Наталья Горовая поразила выходкой во время отдыха на карантине.

«Пока мы все немного «ленивые жопки» на домашнем карантине, кидаю вам полезный todolist», - говорится в сообщении.

Далее Горовая советует украинцам ряд дел, которые можно попробовать, пока сидите дома на карантине: сделать зарядку, медитацию, а также утреннюю пробежку. Все это девушка сопровождала кадрами того, как она тверкает.

«Божественная», «ауф», «огонь», «это слишком красиво», «ой все, ппшка», - пишут они.

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