Популярная украинская исполнительница Оля Полякова удивила выходкой с комиком и шоуменом Евгением Кошевым
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Известная певица анонсировала программу «Рассмеши комика», где выступила в роли жури.
«Сегодня мы с Евгением Кошевым сделаем ваш вечер. Смотрите премьеру нового выпуска «Рассмеши комика» в обновленном формате на 1+1. Оставайтесь дома, включайте телевизор и поднимайте себе настроение!», – подписала Полякова.
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На фото с шоу она сидит за столом в черном топе с бахромой и ярком стеганном жакете желтого цвета.
Женя Кошевой в тостовке цвета неба.
В комментариях украинцы ответили, что с нетерпением ждут шоу.
«Пора уже песню перезаписать, вся передача стала на украинском», «Мне показалось, или интерьер студии поменялся немного?», «О, как раз подзарядка позитивного настроения 😊 то, что нужно🌷 а мой последний пост про то как ощутить себя в отпуске 👒 не выходя из дома», «Жду», – написали под фото.
Напомним, что Ола Полякова призналась, какие трудности ей пришлось преодолеть прежде, чем она стала настоящей звездой. Сегодня главная суперблондинка Украины настоящая знаменитость с целой армией поклонников. Однако, в начале своей карьеры Поляковой пришлось несладко. По ее словам, на то, чтобы стать звездой, у нее ушло 15 лет.
Артистка также рассказала, что в самом начале карьеры завидовала другим, более популярным певицам.
Также мы писали, что Оля Полякова удивила выходкой с продюсером Потапом.
«Как при коронавирусе, чтобы не целоваться. Как надо здороваться. Поехали…», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что Полякова сначала здоровается с Потапом ногами, потом локтями, а после этого – стукается с ним пятыми точками.
Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость: "Оля, тут же дети!".
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