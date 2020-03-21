Пока украинцы томятся в четырех стенах из-за карантина через коронавирус, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару решила подарить своим подписчикам частичку тепла

На своей странице в Instagram белокурая красотка опубликовала пару снимков с отдыха за границей, на которых позирует на берегу океана, передает Politeka.

На ней – коралловый купальник с глубоким декольте, подчеркивающий стройную фигуру звезды, а из аксессуаров можно увидеть цепочку с крупными звеньями и серьги.

Девушка подставляет лицо солнцу, закрыв глаза, а позади нее плещутся волны.

Пользователи немедленно отреагировали на фотографии.

«Мурашки по спине», «Ты нарушаешь закон!!! Это не законно быть такой красивой», «Прекрасна!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Сопонару показала свои фрукты и красивые части тела. Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в него пяточку с салатовым педикюром.

Девушка похвасталась стройностью, а также ровным загаром. На красотке можно заметить черные трусики.

Мы также писали, что Ирина позировала в белье и показала свои подкачанные ягодицы вблизи. Она предстала в белом белье, лежа на берегу. Собственно, кроме белья, ягодиц и немного талии артистки на фото ничего и не было видно.

«Фото на паспорт...🙈 Мне уже прилетели вопросы по поводу этого белья и где взять? ... уже можно рассказать?», – подписала свои пикантные снимки Ирина.

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