Российский певец Филипп Киркоров и продюсер Яна Рудковская решили поддержать соотечественников в период карантина из-за коронавируса обнадеживающим роликом

На своей странице в Instagram Рудковская опубликовала видео, на котором вместе с Киркоровым обращается к подписчикам, передает Politeka.

«Говорит и показывает Москва. Жизнь продолжается. Все прекрасно, что не безобразно. А не безобразно то, что прекрасно... Все будет хорошо, и мы это переживем. Главное – не терять бодрость духа, сияние глаза и веры в наше прекрасное будущее, что, в принципе, у нас не за горами», – говорит артист.

«Друзья мои, не забывайте носить маски. Обязательно дезинфицировать руки. И самое главное – не бойтесь ничего. Вот Филипп Киркоров знает, что все равно все будет хорошо», – добавляет Рудковская.

На обоих героях ролика – защитные маски на лице с пришитыми на них цветочками. Киркоров традиционно не изменяет своей любви к брендам, и на записи у него кепка от Louis Vuitton, а также массивные золотые украшения.

Не все подписчики оценили «выступление». Людям не понравилось, что на теме коронавируса звезды пытаются добавить баллов к своей популярности.

«Ой, ну зачем так выпендриваться с этими масками, уже смотреть неприятно, можно одеть обычные маски и ходить, тут не красота важна, а что бы не заболеть», «Вместо кривляние и хайпа на тему вируса может просто поможете людям», «Вроде взрослые люди, а ...... ну без слов», «Киркоров тоже примерил намордник», «Понты превыше всего😱», «Бюстгалтер на Филиппе😁😁😁», «Клоуны», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Максим Галкин поделился смешным видео на тему коронавируса. В ролике пародийный квартет «Заячий стон» станцевал под песню популярной российской группы в защитных костюмах, масках и с туалетной бумагой в руках.

Напомним, постаревший Киркоров ошарашил новым видео с Басковым.

Как сообщала Politeka, потерявшая грудь любовница Лазарева впервые появилась на публике.

Также Politeka писала, что Киркоров в окружении фавориток похвастался необычным талантом.