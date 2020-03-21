Появилась инфомация о новой возлюбленной Брэда Питта

Голливудский красавчик Брэд Питт, после двух неудачных браков с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли, совсем недавно заметили в компании актрисы Алии Шокатт.

В СМИ их сразу окрестили новой парой, и не зря. Брэд Питт и Алия Шокатт в последнее время стали все чаще появляться на публике вместе, а также проводить совместный досуг. Инсайдер, приближенный к Питту рассказал, что еще в 2019 году актер признался, что Шокатт его безумно заинтересовала, отметив, что девушка является одной из самых прекрасных представительниц женского пола во всем Лос-Анджелесе, с которыми он когда-либо общался.

Сейчас же Брэд Питт старается правильно улучшать отношения с Шокат, чтобы все не испортить.

Стоит отметить, что ранее, любопытные папарацци заметили Брэда Питта и Алию Шокатт вместе в одном из фастфудов Лос-Анджелеса. Пара непринужденно покупала бургеры на обед, пока наблюдательные фотографы успели их застукать.

Журналисты буквально заставили его сознаться, что романтических отношений у актеров нет. Даже сама Шокатт не раз заявляла прессе о том, что ее больше интересуют отношения с женщинами, нежели с мужчинами.

Напомним, что на бродвейском представлении Mike Birbiglia One-Man Show Брэд тоже был не один, но также присутствовал с Алией.

В сентябре пара посетила премьеру постановки A Play Is A Poem, а далее уехали вдвоем на машине.

Пока неизвестно точно, насколько серьезны отношения Брэда к дквушке, которая младше его на 25 лет. Некоторые предполагают, что Шокат может использовать Питта для пиара своей пока неоглушительной карьеры.

Алия известна лишь по ролям в картинах «Задержка в развитии», «Руби Спаркс».

Также мы писали, что Брэда Питта начали все чаще замечать в компании экс-супруги Дженнифер Энистон. Люди стали говорить, что пара хочет воссоединиться.

Недавно к обсуждению темы романа подключилась мама актера – Джейн Этта. Последняя в восторге от того, что пара помирилась и восстановила отношения.

Напомним, Брэд Питт опозорил принца Уильяма и Кейт Миддлтон на глазах у всех.

Как сообщала Politeka, Брэд Питт впервые заговорил о воссоединении с Энистон: "Мне очень приятно".

Также Politeka писала, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу".