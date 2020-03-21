Известная украинская певица MARUV показала фотоподборку с шоу «Студия 69»

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Певица MARUV похвасталась необычной прической – четыре толстых косы с канеколоном и две маленькие синего цвета, а также нарядом в своем стиле. На ней был надет латексный костюм на змейке, чокер на шее с железным кольцом и черные очки.

«Новый выпуск шоу «Студия 69» с моим участием уже в Ютубчике. Как вам песня МЭВЛ «Патамушка» в моем исполнении?», – спросила Марув на своей странице под фотографиями.

В комментариях поклонники восхищаются новыми кадрами и ее кавером на песню Мэвла:

«Слишком классная) выпускай ее как кавер», «Присоединяюсь к отзыву Мэвла: "Лучше, чем оригинал")», «Давай больше разговорных сториз, как сегодня ночью, интересно слушать твои мысли по разным ситуациям», «А почему бы вам не с Little Big снять клип?», «Песня супер 👍 лучше чем оригинал от Мэвла. Звучит по новому, свежо, классно и танцевально 👏💣💥🤘 постоянно на репите», «Хотим теперь слушать только твою версию Патамушки», «Шикарна как всегда 😻», «Невозможно описать словами!! Это лучший кавер который я слышал за последние 5 лет».

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV появилась в необычном наряде во время съемок телешоу

На своей странице в социальной сети Instagram звезда решила показать, как проходили съемки шоу, в котором она приняла участие не так давно. На серии кадров звезда решила появиться в мрачном наряде.

Так, в этот раз артистка предстала с привычным ярким макияжем на лице и в полупрозрачной кофте, из-под которой заметно белье, в черном пиджаке и в короткой юбке. Однако из-за короткого и откровенного наряда Анна засветила лишнее - свисающие бочка. Обтягивающий наряд, похоже, заметно выделил ее фигуру.

Напомним, MARUV в небрежном виде устроила дикие танцы под песню Little Big

А еще Politeka писала, что MARUV в белье и чулках огорошила внезапным обращением

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