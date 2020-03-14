Известный украинский хореограф Влад Яма показал пятничное видео в Инстаграм

На кадрах Яма показывает только свое лицо. Как можно заметить, он, скорее всего, в футболке и бейсболке. Особенно на таком крупном плане можно увидеть усы, которые отрастил себе хореограф. Влад показал, как он спускается на надувном батуте. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пока всё отменяется и переносится... сохраняем спокойствие и едем дальше!... Всем - здоровья!.. P.S. Кстати, о надувательстве: это самые большие батуты в мире)", - написал Яма.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев под видео:

"Ахах, это «Давай» наполненное отчаянием))", "А о надувательстве я так и подумала", "Влад ты супер!!! но усики лучше сбрить)))))", "Брат солиста ЛитлБига?))))", "Что это под носом -наклейка", "Какие чудные усы".

Ранее мы сообщали, что известный украинский хореограф Влад Яма показал совместное фото с женой в Инстаграм.

На фото Влад и Лиля показали только свои головы. Они были покрыты полотенцами или чем-то подобным. Пара позировала в бассейне. На фоне можно увидеть большие стекла. Семья была без одежды, хотя, скорее всего, в купальниках.

Фанаты не смогли оценить фотографию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Влад Яма опубликовал снимок в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что украинский хореограф, шоумен Влад Яма опубликовал пост в Инстаграм, где позирует на машине.

На снимке Влад Яма позирует, сидя сверху на красном кабриолете. Мужчина выбрал белые футболку и шорты, а также черные кроссовки.

Позади украинского красавчика заметны многоэтажные здания.

Известно, что ранее хореограф публиковал видео с семьей. Пара с сыном позировали в различных локациях, в том числе и в красном кабриолете.

Напомним, Влад Яма полностью разделся посреди пляжа и заставил женщин краснеть

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма снял одежду в ванной комнате и поздравил женщин

Также Politeka писала, что загорелая жена Ямы сверкнула румяными прелестями перед мужем



