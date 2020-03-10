Известный украинский хореограф Влад Яма показал совместное фото с женой в Инстаграм

На фото Влад и Лиля показали только свои головы. Они были покрыты полотенцами или чем-то подобным. Пара позировала в бассейне. На фоне можно увидеть большие стекла. Семья была без одежды, хотя, скорее всего, в купальниках. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фотографию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Влад Яма опубликовал снимок в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известный украинский телеведущий и хореограф Влад Яма поздравил женщин с праздником необычным образом.

На снимке звезда стоит на пляже. На первый взгляд кажется, что он голый, ведь зону трусов ему прикрывает ракушка, которую в руках держит его жена.

«Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг, радости в душах, улыбок каждый день, счастья женского и пускай всё в жизни будет искренне и по-настоящему!», - написал Яма в честь 8 марта.

Поклонники оценили необычное поздравление хореографа. Его поздравительный пост собрал почти 10 тысяч комментариев. Особенно в восторге были девушки.

Сообщалось, что Влад Яма удивил поклонников кардинальным преображением.

Хореограф поделился новыми забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. На коротком видео Яма показывает, как буквально превращается в лошадь. На кадрах можно увидеть, как хореограф лежит в постели и снимает себя на видео. При этом за кадром слышен детский смех. Можно предположить, что за развлечениями отца наблюдает маленький Лион.

«На лошадь похож или что, я не понял?», - произносит Яма.

Напомним, Влад Яма снял одежду в ванной комнате и поздравил женщин

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