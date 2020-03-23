Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", сейчас ведет юмористическую передачу "ЧистоNews", откуда опубликовала фото

Звезда предстала в бежевом костюме, который подчеркнул ее стройную фигуру, пишет Politeka.net.

Под жакетом красотки виднелся черный топ с откровенным декольте. Звезда улеглась на стол, приподняв одну ножку. Как оказалось, кроме костюма, на блондинке были лодочки на тонкой шпильке.

Также у Ирины заметен салатовый маникюр.

Ирина распустила волосы, часть из которых упала ей на полечо. Девушка смотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы.

Позади артистки виднелись декорации шоу, которое она ведет.

"Воскресенье. Отличный повод провести весь день в пижаме, просматривая ЧистоNews в интернетике)) Э литл бит оф позитив еще никому не помешал, а многим ток на пользу😉😘 Peace✌🏻", - подписала яркий снимок актриса.

Только за шесть минут публикация собрала почти 800 лайков.

"Доця?? Это где ты???", "Вчера смотрел чисто news как раз😊😉", "А где Ярчик?😟😕", "А когда выйдет новая серия Однажды под Полтавой? 👍👍👍", "Смотрю каждый выпуск мне очень нравится❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Конечно, я со вчерашнего дня этим и занимаюсь 😊😊😊", "Ух секси...", "Класс 💐", "Какая горячая", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Сопонару отдыхала на Бали некоторое время назад, и до сих пор публикует фото с отдыха.

Так, артистка позировала в купальном наряде с глубоким декольте. Благодаря такому откровенному выбору, можно было рассмотреть, насколько девушка стройная.

На шее звезды блестела золотая цепочка, добавив образу некой изысканности.

Звезда вызывающе смотрела в камеру, а также эффектно выгнулась на берегу.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару предстала в белом белье, лежа на берегу, вероятно, океана. Собственно, кроме белья, ягодиц и немного талии артистки на фото ничего и не было видно:

«Фото на паспорт...🙈 Мне уже прилетели вопросы по поводу этого белья и где взять? ... уже можно рассказать?», – подписала свой пикантный снимок Ирина.

У поклонников артистки "дар речи отобрало" от увиденного.

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