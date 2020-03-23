Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила поблистать в компании мужчин

Эпатажная знаменитость опубликует каждый день посты в Инстаграм, в которых не только показывает свой быт, но и свое творчество, пишет Politeka.net.

Так, артистка в этот раз показала фото из своего дома, представ в компании мужчин.

На первом фото Волочкова с букетом роз позировала с улыбающимся незнакомцем. Баларина была в полупрозрачном платье с аппликациями цветов. Наряд затянул ее грудь в глубоком декольте.

Волочкова улыбалась и смотрела в камеру. Можно заметить невооруженным взглядом макияж с акцентом на глаза. Пышные ресницы видны издалека.

На втором снимке Анастасия была в намного скромном наряде - в спортивном костюме розового цвета. Балерина встала в свою привычную позу на носочки. Дополнил образ броский макияж.

Звезда предстала в компании мужчин, обняв одних из них по бокам.

В посте артистка рассказала, что мужчины на фото занимались онлайн-записью ее спектакля "Эмилем". По ее словам, это команда профессионалов. В целом, балерина осталась довольной работой. И, думаем, мужчины тоже в восторге.

Почти за 40 минут пост собрал около 1000 лайков и ни одного комментария, ведь Волочкова давно закрыла эту возможность.

Напомним, Анастасия Волочкова вынуждено отменила свои концерты, тренировки и какие-либо выступления из-за введенного недавно карантина. При этом она регулярно публикует фото в Инстаграм.

Так, звезда похвасталась домашним отдыхом. Балерина позировала на излюбленном мягком диване, а рядом заметен стол с кальяном, которым Анастасия гордится и уже неоднократно нахваливала его.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова решила хайпонуть на коронавирусе и показала, как измеряют температуру в заведении, где она посещает баню, бассейны и СПА.

Звезда рассказала, что при входе в ее любимое заведение у всех проверяют температуру.

«Мой один градус остался в ледяной Купели. Приезжайте к нам! У нас тут никакого вируса нет, кроме добра, гостеприимства, радости, пяти бассейнов, бань и прекрасного СПА, ресторанов, салона красоты», - написала балерина.

Напомним, что дочь Волочковой наплевала на карантин ради королевских развлечений, видео: "Вся в маму".

А еще Politeka писала, что раздетая Волочкова запрыгнула в ледяную воду: "Висят по самое...".

Также Politeka сообщала, что Анастасия Волочкова кардинально сменила имидж и поразила размерами декольте: «Я с вами…».