Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как укрепляет иммунитет в ледяной купели

Звезда уже много лет рассказывает о том, что гордится своей баней во дворе, а также купелью, которой наслаждается в любое время года. Причем не редко артистка удивляет провокационными кадрами без белья во время таких вот укрепляющих здоровье процедур, пишет Politeka.net.

В этот раз балерина сверкнула фигурой во всей красе, оставшись без одежды во время купания во льду. Прикрыться, впрочем, Анастасия решила также куском льда, чуть присев в холодную воду, чтобы скрыть другие участки тела.

На представленном в Инстаграм кадре также видно, что волосы звезды мокрые, а сама она улыбается перед камерой.

«Немножко холодно.😂💨В моей купели Лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива.👍», – написала Анастасия.

До этого Анастасия Волочкова устроила бурный праздник после своего благотворительного концерта.На странице в социальной сети Инстаграм она показала также видео, которое буквально забросали гневными комментариями.

Все дело в том, что балерина решила заснять на ролике, как веселится с коллегами за ужином прямо возле сухого льда. Пользователи были в ярости, поскольку недавно из-за неосторожного обращения с сухим льдом на дне рождения Екатерины Диденко погбли трое человек, причем один из которых был мужем самой Екатерины.

«Кошмар!!! Опять пропаганда сухого льда !!! Настя ,зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность ? Неужели Вас жизнь ничему не учит?», «Щас протрезвеет, уберёт коменты 😂😂😂», «Может этот сухой лёд наконец-то закончит эволюцию пустой женщины», «Люди я Вас не понимаю какие Вы завистливые ужас сколько у Вас черноты , радоваться надо за других и Вам тоже Бог воздаст 🤲», «🙈Надо было побольше сухого льда))», – написали пользователи.

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