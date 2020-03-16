Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила неожиданным перевоплощением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram женщины.

«Очень грустно наблюдать за происходящим.....😔 Давайте не будем опускать руки и впадать в панику и депрессию.🙏 Все наладится и будет хорошо. Всем моим человеческим участием, личным временем, физическими силами и душой я с вами», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно Волочкову в белоснежном деловом костюме. Однако, поскольку балерина не надела под него ничего, из-под пиджака виднеется внушительная грудь.

Однако пользователи сети остались безмолвны – несмотря на то, что кадры были размещены с соцсети, звезда закрыла возможность комментировать снимок.

До этого сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова устроила романтичный вечер с тайным возлюбленным в необычном виде.

Не секрет, что артистка любит привлечь внимание к собственной персоне и делает это самыми разными и вызывающими образами.

В этот раз балерина решила похвастаться романтичным вечером с возлюбленным, лицо которого не показывает, а личность скрывает от общественности. В руках Волочкова держит букет излюбленных белых роз, которые просто обожает и всегда напоминает, что ей нравятся только они.

Причем позировала Анастасия в достаточно провокационном образе в целом - в одном черном платье на бретельках и с черной маской на лице, которая совсем не вписывается в ее образ.

Таким образ Волочкова, похоже, хотела отметить, что она тоже пытается защитить себя от коронавируса.

«Черно-Белое Кино, но ни дня без белых роз от любимого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пишет Волочкова под постом.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах