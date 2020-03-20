Відома телеведуча Настя Івлєєва, колишня ведуча "Орла і Решки", показала нове фото в Instagram

На фото Івлєєва позує в кольорових штанях і білій майці. Можна помітити, що Настя без білизни. Образ вона доповнила кросівками та арбалетом, який тримала в руці. Позувала телеведуча на сходах сидячи навпочіпки. На тлі можна побачити двері. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більш 170 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Коли тільки зайшов на сторінку оновлюю і новий пост", "Хлопців вона моя", "Ву все всім прийшла ***, з цибулею", "Че це таке?", "У чоловіка пістолет взяла?", "Небезпечна".

Раніше ми повідомляли, що зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Ивлеева покрасувалася на нових фото в неймовірному вигляді.

Так на нових, оформлених за допомогою популярного в соцмережах програми, артистка красується в образі милої бабусі: в пальто, блузі з бантом, з короткою стрижкою і сивим волоссям.

Крім того Настя доповнили свій образ тростиною, з допомогою якої переміщуються старички, а також роговий старомодною оправою. Бабуся-Ивлеева ганяла голубів у парку, мирно сиділа на лавочці і загрожувала своєю палицею на камеру.

Повідомлялося, що російська телеведуча Настя Ивлеева вразила шанувальників новим чином.

Професійні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На нових фото телеведуча з'явилася в незвичайному образі. У неї дуже коротка чоловіча стрижка. Волосся пофарбовані в яскравий чорний колір, очі підведені теж чорним. На Насті надіто маленьке чорне плаття-бюстьє.

Шанувальники активно коментують фото, які вже набрали майже 500 тис. лайків. Фанати провідною в один голос твердять, що вона стала схожою на актрису Моніку Беллуччі.

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