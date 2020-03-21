Російской шоумен Максим Галкін вирішив трохи розрядити напружену обстановку через епідемію коронавіруса серед своїх підпиників і поділився смішним відео

На сторінці в Instagram чоловік Примадонни російської естради Алли Пугачової опублікував ролик пародійної групи «Заячий стогін», котра підхопила марафон CorUNOvirus, що вже з'явився в мережі, передає Politeka.

Четверо учасників колективу випустили жартівливу відеопародію під пісню групи Little Big, з якою виконавці повинні були виступати на «Євробачення».

Цим роликом хлопці вирішили підтримати земляків, які змушені перебувати вдома через карантин. У кадрі вони одягають на себе маски, одноразові рукавички, бахіли, захисні костюми, активно бризкають себе антисептиком, а також розпорошують його по кімнаті. Потім вони танцюють з туалетним папером в руках і пакетом гречки.

Не обійшлося і без комічного моменту, коли хлопці повторили «ритуал» бабусь, які виганяли коронавірус за допомогою підпаленого паперу. Правда, «Заячий стогін» обійшовся без вогню.

«Як завжди прекрасні й актуальні @zayachiy_ston під неймовірних @littlebigband! Напевно, ви вже бачили, але нехай буде тут для підняття настрою! 😊👍🏻», – підписав публікацію Галкін.

Вона відразу ж знайшла відгук серед підписників.

«Після цього ролика і протигази не знайдеш😂», «Шедеврально!», «Галкін, коли вже ти будеш танцювати?», «Мабуть, найтоповіший ролик на сьогоднішній день😂😂😂🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍», – жартують у коментарях.

Але були і ті, хто засудив гумор Галкіна.

«Це як бенкет під час чуми🙈», «мені теж не здалося це смішним, дурість і марення», «все весело їм !!! Нехай їдуть в госпіталі допомагати!!»,«Мені одній це не здається смешним🤦♀️, хоча з почуттям гумору у мене все ок. Просто ця не тема на якій можна хайповать і сміятися, до сожаленію🤔», «Блін, такі танці на тлі трун. Соромно, хлопці, не той випадок для веселощів», –пишуть люди.

Раніше ми розповідали про те, що Галкін показав, як розважаються їх зі співачкою Аллою Пугачовою діти під час карантину.

Артист поділився свіжим відео, на якому шестирічні Гаррі і Ліза постали за дивним заняттям. Таємничості надала напівтемрява: спочатку малюки випили «чарівну воду» з чана, а потім почали кружляти навколо «вівтаря», примовляючи «раз, два, три - коронавірус піди!».

Нагадаємо, шестирічна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

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