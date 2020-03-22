43-річний російський комік Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, підтримав незвичайний челендж в соцмережі, пов'язаний з карантином через COVID-19
Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому зняв себе під час інтимного заняття у ванній (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Галкін мив руки і при цьому пафосно читав вірші Гете німецькою мовою. Суть челленда полягає в тому, що потрібно цитувати відомих поетів і письменників в той час, як миєш руки - адже медики радять займатися цим як можна частіше і не менше 20-30 секунд для профілактики коронавіруса.
"Мій кореш @ilyinman запропонував поєднати високе з нагальним – поезію з гігієною і запустив такий челлендж ЧИСТА ПОЕЗІЯ. Мити руки треба довго – так давайте читати під цю справу вірші! Я приймаю естафету від @bastaakanoggano і передаю її неповторним дівчатам @reginatodorenko, @gagara1987, @lolitamilyavskaya... В універі я грав Мефістофеля, забути я це не можу, тому вивалюю на вас самого що ні на є Гете...", - поділився Галкін.
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Шанувальники всього за годину майже чверть мільйона разів "лайкнули" пост гумориста, розсипавшись у компліментах.
"Це прекрасно"
"Мабуть Тілль в гості приходив🤣🤦🏼♂️"
"Навіть при читанні пафосно-драматичного уривка з Гете дає про себе знати талант коміка! Не сховаєш..☝🏼"
"А яка вимова) ви, Максим просто Мега!🔥"
"Так, вірші німецькою найкраще передають пануючий дух 👑вірусу😂"
"Страшно ..."
Раніше ми повідомляли, діти Пугачової і Галкіна здивували публіку містичною міні-виставою. Шестирічні Гаррі і Ліза провели "обряд вигнання коронавіруса", а гордий батько знімав те, що відбувається, на камеру.
Малюки кружляли навколо "алтаря" примовляючи "раз, два три - коронавірус піди!"
"Правильно, так його.😊"; "Які ж вони класні💚 напевно це найщасливіші діти)"; "А можна докладну інструкцію?😂"; "Будемо практикувати!!! 🔥", - писали в коментарях.
Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео
Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає