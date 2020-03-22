Популярная украинская певица Оля Полякова предстала перед поклонниками в ярком образе
Как сообщает Politeka, Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. К примеру, в январе певица съездила в тур по Канаде и США, после чего вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику. Конечно же, артистка с удовольствием радовала поклонников жаркими пляжными фото в бикини.
Сейчас же, как и все украинцы, Полякова с семьей находятся в карантине, но звезда не устает показывать новые видео и фото на своей личной странице в сети Instagram.
На странице в Instagram она показала игривый снимок на ярком фоне. Оля позирует в черном платье с бехромой и золотым широким поясом, который идеально подчеркнул ее формы – роскошную грудь и осиную талию. Длина платья и поза артистки демонстрируют ее просто-таки бесконечные ноги во всей красе.
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Кадр сделан таким образом, что без труда можно рассмотреть частично обнаженный бюст "Королевы ночи", а ее эффектный образ подчеркнула кепка и золотые украшения от которых аж глаза разбегаются.
К сожалению поклонники исполнительницы не имеют возможности оставить свои комментарии под снимком, ведь его Оля Полякова показала в своем личном Instagram-Stories.
Также ранее сообщалось, что юная дочь Оли Поляковой Мария показала новые кадры в Инстаграм.
На фото Маша позирует в корсете и рубашке. Образ дополнила Полякова стильными серьгами, кроссовками и распущенными волосами.
На первом фото она стоит, задрав голову, а на втором - присела на одну ногу. На фоне ничего не было видно, так как это студийное фото.
Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев.
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