Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новое пикантное фото в Инстаграм

На фото Анастасия позирует в одних джинсах, которые были расстегнуты. Под ними не было видно белья. Верхняя часть тела была совсем без одежды, Кумейко только локтями прикрыла свой бюст. Волосы у певицы были распущены, а стояла она возле стены босиком. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли похвалить внешность певицы или поставить лайки. Все из-за того, что Кумейко опубликовала кадры в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", вспомнила о своих детских увлечениях.

Артистка DJ Nana (нынешний псевдоним Насти) поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в вязаном длинном платье кремового оттенка с подчеркнутой широким поясом талией. Девушка позировала возле окна, томно изогнувшись и положив одну руку на подоконник. Настя распустила волосы и нанесла яркий макияж, сделав акцент на глазах.

Кумейко, которая до этого эпатировала публику, задирая к месту и не к месту ноги, покорила сердца поклонников этим невероятно теплым, женственным и романтичным образом.

Сообщалось, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала влажные игры с подругами на отдыхе.

«Прочитав новости о мировом кризисе, решили немного охладиться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко вместе с подругами якобы читают журнал, после чего все втроем прыгают в бассейн. Это все происходит под красивую музыку.

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