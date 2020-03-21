34-летняя экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, похвасталась декольте в тесном костюме

Кумейко на карантине спокойно не сидится. В этот раз красотка решила зажечь арома-палочки и показала с ними соблазнительный танец. Об этом пишет Politeka.net (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Осенью 1830 года А. С. Пушкин вынужден был три месяца сидеть в деревне Болдино из-за карантина, объявленного по причине эпидемии холеры. За отсутствием интернета и мобильной связи ему пришлось развлекать себя единственным, что он мог себе позволить – сочинительством», – рассказала Анастасия у себя на странице, после чего написала огромный перечень рассказов и поэм Пушкина, среди которых роман в стихах «Евгений Онегин», повесть «Выстрел», повесть «Метель», множество статей и стихотворений.

Популярные статьи сейчас

Дорофеева сверкнула идеальными формами без штанов в толпе мужчин: "Вообще огонь!"

Полуголая Бузова выпятила вперед свою главную гордость, засветив лишнее: «Откуда такие…»

MARUV посветила располневшей фигурой в прозрачном костюме: "Очень странный вид"

Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
Показать еще

Кроме познавательного текста, Кумейко порадовала поклонников видео, на котором она сидит на полу, махая в разные стороны зажжёнными арома-палочками.

В комментариях полконники «Наны» не смогли удержаться от сарказма:

«Какой плодотворный, Александр», «Какая вы милая».

Также Кумейко отметила, что за карантин, пока может написать только список съеденного.

View this post on Instagram

Осенью 1830 года А.С. Пушкин вынужден был три месяца сидеть в деревне Болдино из-за карантина, объявленного по причине эпидемии холеры. За отсутствием интернета и мобильной связи ему пришлось развлекать себя единственным что он мог себе позволить -сочинительством. Итак краткий перечень написанного: 7 сентября — Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи...») 8 сентября — Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») 9 сентября — повесть «Гробовщик» 13 сентября — Сказка о попе и о работнике его Балде Сказка о Медведихе 14 сентября — повесть «Станционный смотритель»; предисловие к Повестям Белкина «От Издателя» 18 сентября — Путешествие Онегина 20 сентября — повесть «Барышня-крестьянка» 25 сентября —роман в стихах «Евгений Онегин». Песнь IX (это последняя глава романа в стихах, в окончательной редакции она станет восьмой) 26 сентября — Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»); Ответ анониму 1 октября — Царскосельская статуя; К переводу «Илиады»; «Румяный критик мой,насмешник толстопузый» 2 октября — "Глухой глухого звал..." 4 октября — Дорожные жалобы 5 октября — Прощание 7 октября — Паж, или Пятнадцатый год 8 октября — «Я здесь, Инезилья» "Пред испанкой благородной" 9 октября — поэма «ДОМИК В КОЛОМНЕ» 11 октября — Рифма; Отрок 14 октября — повесть «Выстрел» 15 октября — Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»); Моя родословная; «Два чувства дивно близки нам...»; «Когда порой воспоминанье...» 17 октября — «Стамбул гяуры нынче славят...»; Заклинание 20 октября — повесть «Метель» 23 октября — «Маленькие трагедии»: Скупой рыцарь 24-25 октября — О критике статья «Об Альфреде Мюссе»; Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы; «В начале жизни школу помню я...» 26 октября — «Маленькие трагедии»: Моцарт И Сальери; Отрывок ( начало этого прозаического отрывка войдет потом в «Египетские ночи») 29 октября — статья «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»; Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения; Заметка о поэме «Граф Нулин»; «Мы рождены, мой брат названный...» (А. А. Дельвигу) 31 октября — Герой #djNana #танцысхолодильником #anastasiadomination Продолжение 👇🏼 . . .

A post shared by DJ NANA (@anastasia_domination) on

Также раннее Кумейко опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в соблазнительном наряде. На Анастасии черный полупрозрачный комбинезон, который выгодно подчеркнул ее превосходную фигуру, а от зоны декольте невозможно отвести взгляда. Но еще больше поражает поза, в которой звезда застыла перед объективом. 

Кумейко открыла холодильник и задрала правую ногу на его дверцу. При этом в руке Настя держала апельсин.

"Ну что ж, вчера подтянули хореографию. 💃😳 Сегодня пришло время  арифметики. Сколько апельсин на фото? 🍊😏", - подписала кадр артистка.

Поклонники не удержались от комплиментов. А некоторые так прямым текстом и написали, что из-за слишком откровенного образа Насти - не до арифметики. Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе

Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita еле удержала свое достоинство в мини-платье