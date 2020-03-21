34-летняя экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, похвасталась декольте в тесном костюме
Кумейко на карантине спокойно не сидится. В этот раз красотка решила зажечь арома-палочки и показала с ними соблазнительный танец. Об этом пишет Politeka.net (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Осенью 1830 года А. С. Пушкин вынужден был три месяца сидеть в деревне Болдино из-за карантина, объявленного по причине эпидемии холеры. За отсутствием интернета и мобильной связи ему пришлось развлекать себя единственным, что он мог себе позволить – сочинительством», – рассказала Анастасия у себя на странице, после чего написала огромный перечень рассказов и поэм Пушкина, среди которых роман в стихах «Евгений Онегин», повесть «Выстрел», повесть «Метель», множество статей и стихотворений.
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Кроме познавательного текста, Кумейко порадовала поклонников видео, на котором она сидит на полу, махая в разные стороны зажжёнными арома-палочками.
В комментариях полконники «Наны» не смогли удержаться от сарказма:
«Какой плодотворный, Александр», «Какая вы милая».
Также Кумейко отметила, что за карантин, пока может написать только список съеденного.
Также раннее Кумейко опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в соблазнительном наряде. На Анастасии черный полупрозрачный комбинезон, который выгодно подчеркнул ее превосходную фигуру, а от зоны декольте невозможно отвести взгляда. Но еще больше поражает поза, в которой звезда застыла перед объективом.
Кумейко открыла холодильник и задрала правую ногу на его дверцу. При этом в руке Настя держала апельсин.
"Ну что ж, вчера подтянули хореографию. 💃😳 Сегодня пришло время арифметики. Сколько апельсин на фото? 🍊😏", - подписала кадр артистка.
Поклонники не удержались от комплиментов. А некоторые так прямым текстом и написали, что из-за слишком откровенного образа Насти - не до арифметики. Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме
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