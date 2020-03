View this post on Instagram

Осенью 1830 года А.С. Пушкин вынужден был три месяца сидеть в деревне Болдино из-за карантина, объявленного по причине эпидемии холеры. За отсутствием интернета и мобильной связи ему пришлось развлекать себя единственным что он мог себе позволить -сочинительством. Итак краткий перечень написанного: 7 сентября — Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи...») 8 сентября — Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») 9 сентября — повесть «Гробовщик» 13 сентября — Сказка о попе и о работнике его Балде Сказка о Медведихе 14 сентября — повесть «Станционный смотритель»; предисловие к Повестям Белкина «От Издателя» 18 сентября — Путешествие Онегина 20 сентября — повесть «Барышня-крестьянка» 25 сентября —роман в стихах «Евгений Онегин». Песнь IX (это последняя глава романа в стихах, в окончательной редакции она станет восьмой) 26 сентября — Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний...»); Ответ анониму 1 октября — Царскосельская статуя; К переводу «Илиады»; «Румяный критик мой,насмешник толстопузый» 2 октября — "Глухой глухого звал..." 4 октября — Дорожные жалобы 5 октября — Прощание 7 октября — Паж, или Пятнадцатый год 8 октября — «Я здесь, Инезилья» "Пред испанкой благородной" 9 октября — поэма «ДОМИК В КОЛОМНЕ» 11 октября — Рифма; Отрок 14 октября — повесть «Выстрел» 15 октября — Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин...»); Моя родословная; «Два чувства дивно близки нам...»; «Когда порой воспоминанье...» 17 октября — «Стамбул гяуры нынче славят...»; Заклинание 20 октября — повесть «Метель» 23 октября — «Маленькие трагедии»: Скупой рыцарь 24-25 октября — О критике статья «Об Альфреде Мюссе»; Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы; «В начале жизни школу помню я...» 26 октября — «Маленькие трагедии»: Моцарт И Сальери; Отрывок ( начало этого прозаического отрывка войдет потом в «Египетские ночи») 29 октября — статья «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»; Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения; Заметка о поэме «Граф Нулин»; «Мы рождены, мой брат названный...» (А. А. Дельвигу) 31 октября — Герой