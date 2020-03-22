Известная украинская певица Джамала показала новые кадры в Инстаграм

На фото Джамала позирует в леопардовом платье. Образ она дополнила Украшениями на шее и руке. Волосы в этот раз у нее были распущены. На фоне можно увидеть домашнии цветы. Все кадры почти идентичны, хотя на последнем можно больше оценить фигуру певицы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки, не грустите. Даже оставаясь дома можно сделать легкий мейк и прическу, а также одеть красивое платье и уже этим поднять себе настроение", - написала Джамала.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написала несколько комментариев:

"Джа, Спасибо, буду ждать. Вы прекрасна. Пусть Бог всех благословит", "Такая красивая Джа", "Поздравляю вас", "Поздравляю, здоровья малышу ,счастья вашей прекрасной семье", "100% это круто! Ждем песню", "Я наоборот всегда делала легкий мейк, а сидя дома делаю такой яркий".

Сообщалось, что Джамала, как и многие другие артисты, призывает всех соблюдать карантин и оставаться дома.

"В любой сложной ситуации, а сейчас именно такая ситуация во всем мире, остается просто любить, просто быть с семьей…Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное - оставаться здоровыми и живыми!" - считает она.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Джамала порадовала подписчиков неожиданным образом в облегающем платье.

«Чувствовать себя легкой, красивой, единственной, нежной, неотразимой, необходимой. Любить и чувствовать любовь к себе. Просто быть собой! Happy International Women'S Day», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Джамала позирует на фоне поля с люпинами в облегающем розовом платье, которое подчеркивает идеально фигуру певицы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

Напомним, беременная Джамала без макияжа показала, как развлекается дома

А еще Politeka писала, что беременная Джамала сверкнула животом в легком платье

Также Politeka сообщала, что беременная Джамала во всем красном посветила округлившимся животом



