Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" поделилась архивным снимком в необычной компании

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке Слава держит на шее змею и, судя по выражению лица, совсем ее не боится.

«Три девицы под окном. Теперь буду постить старые фотки, чтобы разбавить ленту и «очумелые ручки». А чем вы занимаетесь в #карантин? Делитесь чем-то полезным и легким :)», - отметила певица.

Поклонники за первые полчаса оставили под фото почти 3,5 тысячи лайков. Фанаты хвалят артистку за прекрасный внешний вид.

«Вы лучшая», «Шикарная», «Огонь», «Бритни?», «Очень красивая, стильная, обворожительная, милая!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Каминская вместе со своими детьми соблюдает карантин. Об этом она ежедневно рассказывает в соцсетях. Слава выкладывает различные кулинарные шедевры, на которые раньше у артистки не всегда хватало времени. Кроме этого, певица придумывает разные интересные занятия для детей.

Ранее мы писали, что Слава Каминская поделилась домашним фото в белом халате. Волосы у певицы были распущены, а также она забыла надеть нижнее белье. Артистка призналась, что делала липосакцию, потому что некоторый жир из ее тела невозможно убрать при помощи тренировок.

«Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими», - отметила певица.

Как известно, Слава также делала себе грудь, чего никогда не скрывала. Ее бывший муж Эдгар Каминский – пластический хирург. После развода он признался, что у Каминской была настоящая зависимость от пластики, она хотела постоянно что-то менять, а он говорил "нет".

Напомним, что Каминская после липосакции показала, как выглядит ее фигура: "Считалась худой, но...".

А еще Politeka писала, что Каминская удивила ночными развлечениями с дочерью: "Вот так надо выглядеть!".

Также Politeka сообщала, что Каминская в крошечном топе показала, чем занимается по ночам: "Одежда скоро треснет".