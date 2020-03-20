Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", показала нове фото в Instagram

Камінська на фото позує в халаті, а в руках тримає склянку з чимось, з якого стирчить жовта трубочка. Волосся у співачки були розпущені, а також вона забула вдягти спідню білизну, судячи з усього. На тлі нічого не видно, можна припустити, що Слава в лікарні після операції. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мої пластичні операції. Розповім сама, поки ви там не придумали свою альтернативну правду. Хоча .... пізно. Я ні в якому разі не пропагую, просто ділюся інфою. Як стало відомо з достовірних джерел, деякий жир витягти з тіла за допомогою спортзалу (при певному, комфортному мені вазі). НЕМОЖЛИВО! Тому, моїми Чіп і Дейл (і навіть Гаечкой) стала ліпосакція. Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру в важкодоступних місцях. Начебто, потім же її і роблять. Жирові пастки виявилися чималі", - написала Слава.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Розумниця і красуня! Молодець, задумала, зважилася, зробила", "Ви дуже красива. Дякую за контакти лікарів.)", "Бажаю швидше відновитися!! А ваші «старі» за крутіше моїх автентичних", "ось твоя чесність не залишає місце домислів ))".

Раніше ми повідомляли, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала, чим займається вечорами під час карантину.

цього разу в розділі Сторі Instagram співачка показала, як тренується вечорами в незвичайному яскраво-блакитному костюмі. При цьому артистка з розпущеним волоссям і без макіяжу показала себе в природному вигляді. Застосувавши Інста-фільтри, зірка під час ефіру отримала безліч коментарем про те, що їй було краще показати себе без б'юті-модифікацій.

Нагадаємо, Камінська безсоромно засвітила свої розміри в прозорій кофті

А ще Politeka писала, що Камінська розкрила секрети ідеальної фігури на тренуванні

Також Politeka повідомляла, що Камінська прогулялася по порожніх вулицях разом з дитиною



