Коронавирус Covid-19 обнаружили у легендарного тенора, о чем он сам признался на весь интернет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook страницу ментора Пласидо Доминго.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID19. Моя семья и я все находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время мы все находимся в добром здравии, но у меня были симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил сдать анализы, и результат оказался положительны», - отметил он.

При этом Доминго обратился ко всем с просьбой быть осторожными и следовать рекомендациям медиков.

«…часто мыть руки, держаться на расстоянии не менее 6 футов от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и прежде всего - оставаться дома, если вы можете», - подчеркнул он.

В то же время тенор утверждает, что в ближайшее жизнь людей наладится, и все вернутся к своим повседневным обязанностям.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".

Также Politeka писала, что украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина: "Даже не надейтесь...".