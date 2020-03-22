Коронавирус Covid-19 обнаружили у легендарного тенора, о чем он сам признался на весь интернет
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook страницу ментора Пласидо Доминго.
«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID19. Моя семья и я все находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. В настоящее время мы все находимся в добром здравии, но у меня были симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил сдать анализы, и результат оказался положительны», - отметил он.
При этом Доминго обратился ко всем с просьбой быть осторожными и следовать рекомендациям медиков.
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«…часто мыть руки, держаться на расстоянии не менее 6 футов от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и прежде всего - оставаться дома, если вы можете», - подчеркнул он.
В то же время тенор утверждает, что в ближайшее жизнь людей наладится, и все вернутся к своим повседневным обязанностям.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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