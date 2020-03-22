Известная украинская певица Оля Полякова показала совместный ролик с младшей дочерью Алисой
На кадре Оля рассказывает, что она продолжает карантинить с дочерьми. В этот раз она решила с младшей Алисой приготовить шоколадные кексы. Но девочка решила модернизировать рецепт и испечь их в виде "какашек". Мать и дочь были с распущенными волосами и можно хорошо увидеть, как сильно похожи они. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить ролик или написать под ним комментарии. Все из-за того, что Полякова опубликовала видео в сторис, где такой функции нете.
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Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Оля Полякова предстала перед поклонниками в ярком образе.
На странице в Instagram она показала игривый снимок на ярком фоне. Оля позирует в черном платье с бахромой и золотым широким поясом, который идеально подчеркнул ее формы – роскошную грудь и осиную талию. Длина платья и поза артистки демонстрируют ее просто-таки бесконечные ноги во всей красе.
Кадр сделан таким образом, что без труда можно рассмотреть частично обнаженный бюст "Королевы ночи", а ее эффектный образ подчеркнула кепка и золотые украшения от которых аж глаза разбегаются.
Сообщалось, что звезда украинской эстрады Оля Полякова появилась перед подписчиками в мегастильном платье.
«Мои дети и моя телка!», – говорит Ольга, показывая свое окружение. В кадре можно заметить дочь певицы и еще несколько человек.
Наряд облегает пышные формы звезды, а также открывает ее длинные и стройные ноги, которые, без сомнения, являются одной из визитных карточек артистки.
Поскольку комментировать сториз возможности нет, узнать, кого артистка имела в виду под «телкой», так и не удалось. Однако чувство юмора звезды оценили и без комментариев.
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