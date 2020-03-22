Известная украинская певица Анна MARUV Корсун показала странный ролик в Инстаграм
На видео Анна решила заняться акробатикой в домашних условиях. Она стала на голову, а ноги расположила на 90 градусов от тела, получилась буква "Г". Корсун была в коротких шортах, которые давали отличную возможность оценить пятую точку Корсун. Также певица была в кофте или чем-то подобном черного цвета. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре Анна уже подползла к камере, чтобы ее выключить и можно заметить ее не собранные волосы.
«Какая там работа»: сеть взорвал поток тоскующих на карантине котов, забавные кадры
Женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла главную деталь: что нужно знать, чтобы выжить
Могилевская с увеличенной грудью порвала всех прямо на сцене: "объемы впечатляют"
Главный секрет коронавируса раскрыт: «его задача – не убить, а…»
Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки ролику. Все из-за того, что Корсун опубликовала его в сторис, где такой функции нет.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица MARUV показала фотоподборку с шоу «Студия 69».
Певица MARUV похвасталась необычной прической – четыре толстых косы с канеколоном и две маленькие синего цвета, а также нарядом в своем стиле. На ней был надет латексный костюм на змейке, чокер на шее с железным кольцом и черные очки.
«Новый выпуск шоу «Студия 69» с моим участием уже в Ютубчике. Как вам песня МЭВЛ «Патамушка» в моем исполнении?», – спросила Марув на своей странице под фотографиями.
Сообщалось, что скандально известная украинская певица MARUV подогрела интригу к своему новому скандальному проекту.
На своей странице в социальной сети Instagram звезда напомнила о необычной музыкальной работе "В стиле киски", которая была воспринята публикой весьма неоднозначно.
На новых кадрах звезда показала себя в розовом коротеньком платье, тогда как девушки из подтанцовски остались в одном лишь кружевном белье бледно-розового и белого оттенка.
Напомним, MARUV в мрачном наряде устроила мастер-класс по танцам
А еще Politeka писала, что похудевшая MARUV раскрыла главные секреты ухода за собой
Также Politeka сообщала, что MARUV в коже устроила грязные игры с подружкой на сцене