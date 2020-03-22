Известная украинская певица Анна MARUV Корсун показала странный ролик в Инстаграм

На видео Анна решила заняться акробатикой в домашних условиях. Она стала на голову, а ноги расположила на 90 градусов от тела, получилась буква "Г". Корсун была в коротких шортах, которые давали отличную возможность оценить пятую точку Корсун. Также певица была в кофте или чем-то подобном черного цвета. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Анна уже подползла к камере, чтобы ее выключить и можно заметить ее не собранные волосы.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки ролику. Все из-за того, что Корсун опубликовала его в сторис, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица MARUV показала фотоподборку с шоу «Студия 69».

Певица MARUV похвасталась необычной прической – четыре толстых косы с канеколоном и две маленькие синего цвета, а также нарядом в своем стиле. На ней был надет латексный костюм на змейке, чокер на шее с железным кольцом и черные очки.

«Новый выпуск шоу «Студия 69» с моим участием уже в Ютубчике. Как вам песня МЭВЛ «Патамушка» в моем исполнении?», – спросила Марув на своей странице под фотографиями.

Сообщалось, что скандально известная украинская певица MARUV подогрела интригу к своему новому скандальному проекту.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда напомнила о необычной музыкальной работе "В стиле киски", которая была воспринята публикой весьма неоднозначно.

На новых кадрах звезда показала себя в розовом коротеньком платье, тогда как девушки из подтанцовски остались в одном лишь кружевном белье бледно-розового и белого оттенка.

Напомним, MARUV в мрачном наряде устроила мастер-класс по танцам

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