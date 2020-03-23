Тина Кароль, Надя Дорофеева, Светлана Лобода и другие звезды показали, как они выглядят в медицинских масках

Тина Кароль не так давно показала короткий ролик в черной маске. В ней были специальные пробки с крышками, которые можно открутить, чтобы было легче дышать. Об этом пишет Politeka.

Надежда Дорофеева тоже отличилась кадром, где она в странной розовой маске и черном плаще. Велотреки и топ у Нади были тоже розовыми.

Светлана Лобода показала кадр в черной маске, где она во Франции. Певица дополнила образ черными очками и плащом.

Вера Брежнева не отстала от других и показала себя в зеленой многоразовой маске. Она позировала в толстовке с капюшоном перед зеркалом и сняла себя на телефон.

Слава Каминская тоже решила бороться за здоровье. Она, в отличии от остальных, показалась в более привычной медицинской маске белого цвета. Образ дополнила беретом и кретчатым пальтом.

Замыкает наш топ Наташа Королева. Она показала маску, которую для нее создала известный дизайнер. На маске можно увидеть множество камней. Она получилась довольно вызывающей, но Наташа заверила, что она не потеряла своих защитных свойств.

Ранее мы сообщали, что известная певица Вера Брежнева показала новый образ, который показал насколько она идеальная женщина.

На этот раз Вера Брежнева порадовала поклонников новым стильным образом. Интересно, что в целом образ Брежневой явно вдохновлен бунтарским духом 80-х.

Так, на снимке Вера Брежнева примерила очень соблазнительный и откровенный образ. Певица снимается в черном купальнике-боди оригинального кроя, который оголяет плоский животик Брежневой. Также боди обильно декорировано пайетками. Образ дополняют черные колготки, а также черные босоножки на тонком каблучке.

Напомним, Брежнева в черном топе показала, как выглядит в реальной жизни

А еще Politeka писала, что Брежнева в домашнем виде поразила новой внешностью

Также Politeka сообщала, что Брежнева показала, как развлекается наедине с Меладзе



